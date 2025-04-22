Кинофорум «Эхо «Евразия-Кинофест» проходит в Минске
Открыть новые горизонты кинематографа. В столицу приехал международный форум «Эхо «Евразия-Кинофест». Площадка собрала как профессионалов индустрии, так и начинающих специалистов и просто любителей качественных фильмов из государств ЕАЭС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение нескольких дней участников ждет насыщенная программа. Мастер-классы, встречи со звездами большого экрана, кинопоказы. В рамках феста начинающие кинематографисты смогут не просто продемонстрировать свое творчество, но и найти единомышленников, партнеров и наставников. Одна из главных целей форума – укрепление творческих связей и поддержка талантов на евразийском пространстве. Свои работы представят и наши соотечественники.
Сергей Гиргель, заместитель председателя Союза кинематографистов Беларуси:
Нам удалось сохранить и киностудию, и кинематографистов самих, и качество наших работ, оно очень высокое, оно отмечается коллегами как в Москве, в Питере, так и за рубежом. Это основное, что дает возможность нам говорить, что мы готовы к тому, чтобы принимать столь высокий кинофестиваль.
Вячеслав Матвейчук, руководитель департамента межкультурных программ и международных проектов организации «Евразия»:
Уникальность этого кинофестиваля «Евразия-Кинофест», что он проходит раз в год. А между кинофестивалями мы проводим кинофорумы, которые называем «Эхо «Евразия-Кинофест». Немногие фестивали себе могут этого позволить, а мы гордимся тем, что мы уже таких четыре кинофорума провели в странах Евразии. До этого мы провели кинофорум в Кыргызстане, Бишкеке, в Ереване, в Армении, в Республике Абхазия. И вот сегодня мы проводим четвертый кинофорум на территории Минска. И это только начало. Мы планируем охватить все страны Евразии.
Финальным аккордом кинофорума станет концертная программа с участием известных артистов.
Следующий фестиваль пройдет в июне в России, где белорусы также представят свои работы.