Кинофорум «Эхо «Евразия-Кинофест» проходит в Минске

Открыть новые горизонты кинематографа. В столицу приехал международный форум «Эхо «Евразия-Кинофест». Площадка собрала как профессионалов индустрии, так и начинающих специалистов и просто любителей качественных фильмов из государств ЕАЭС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение нескольких дней участников ждет насыщенная программа. Мастер-классы, встречи со звездами большого экрана, кинопоказы. В рамках феста начинающие кинематографисты смогут не просто продемонстрировать свое творчество, но и найти единомышленников, партнеров и наставников. Одна из главных целей форума – укрепление творческих связей и поддержка талантов на евразийском пространстве. Свои работы представят и наши соотечественники.

Сергей Гиргель, заместитель председателя Союза кинематографистов Беларуси:

Нам удалось сохранить и киностудию, и кинематографистов самих, и качество наших работ, оно очень высокое, оно отмечается коллегами как в Москве, в Питере, так и за рубежом. Это основное, что дает возможность нам говорить, что мы готовы к тому, чтобы принимать столь высокий кинофестиваль.