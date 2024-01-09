«Удалось собрать всех самых лучших!» 10 января в Беларуси стартует ЧБ по шахматам

Четыре гроссмейстера, два международных мастера, мастер Фиде и трое кандидатов в мастера спорта. Сильнейшие интеллектуалы страны разыграют звание Чемпиона Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьба начнется в среду, 10 января. А во вторник состоялось открытие соревнований.

Безусловным фаворитом является Денис Лазавик. Самый юный гроссмейстер в истории страны имеет наивысший международный рейтинг. В конце 2023 года он участвовал в финале мирового тура, а затем выступал на чемпионатах планеты по блицу и рапиду. Получилось очень неплохо. В молниеносной игре минчанин сумел в двадцать одном (21) туре набрать 14 очков. А это – восьмое место в генеральной классификации. Впрочем, ему вполне могут составить конкуренцию Михаил Никитенко, Алексей Александров, Максим Царук и другие. Каждый из спортсменов сыграет с каждым.

Сергей Сычук, председатель Белорусской федерации шахмат: Удалось собрать всех самых лучших шахматистов Республики Беларусь. И каждый, кто здесь выступает, является звездой нашей республики, звездой шахмат. И очень хочется посмотреть, как это все будет идти. Болею абсолютно за всех: за 10 представителей и участников мужского турнира и за 10 представителей и участников женского турнира.

Денис Лазавик, чемпион Беларуси по шахматам:

У нас в конце списка много молодых шахматистов. Как бы у них рейтинг явно занижен, то есть каждый, в принципе… То есть тоже сложно играть с соперниками, у которых рейтинг занижен, очень сильно ниже твоего. Любой может сыграть хорошую партию. Ни одной партии не будет простой.

После официальной церемонии открытия состоялась жеребьевка, где спортсмены узнали свои номера. Первый тур лицом к лицу свел двух гроссмейстеров. Силами померятся Денис Лазавик и возобновивший карьеру Андрей Горовец. Действующими чемпионами страны являются Денис Лазавик и Варвара Полякова. Турнир завершился 18 января.