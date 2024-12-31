Прямой эфир

Белорус Денис Лазавик вошел в 30-ку лучших на чемпионате мира по блицу в США

31 декабря 2024 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский интеллектуал Денис Лазавик вошел в 30-ку лучших на чемпионате мира по блицу, который дни проходит в США, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В итоговом протоколе белорус расположился на 25-м месте. Всего на награды претендовали 188 человек. За игровую ночь наш спортсмен сумел набрать 8,5 очка. Но этого не хватило, чтобы попасть в плей-офф. Туда выходила только лучшая восьмерка. Это Ян Непомнящий и Володар Мурзин, американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и Ханс Ниманн, норвежец Магнус Карлсен, француз Алиреза Фируджа и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

# Денис Лазавик # Шахматы

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Лукашенко поздравил белорусских спортсменов, болельщиков и работников отрасли с Новым годом
31 декабря 2024 12:10

Виктор Лукашенко поздравил белорусских спортсменов, болельщиков и работников отрасли с Новым годом

Белорусское дерби в АХЛ. «Калгари» Соловьёва дома одолел «Абботсфорд» Климовича
31 декабря 2024 11:31

Белорусское дерби в АХЛ. «Калгари» Соловьёва дома одолел «Абботсфорд» Климовича

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории 500 в Брисбене
31 декабря 2024 11:29

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории 500 в Брисбене