Белорус Денис Лазавик вошел в 30-ку лучших на чемпионате мира по блицу в США

Белорусский интеллектуал Денис Лазавик вошел в 30-ку лучших на чемпионате мира по блицу, который дни проходит в США, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В итоговом протоколе белорус расположился на 25-м месте. Всего на награды претендовали 188 человек. За игровую ночь наш спортсмен сумел набрать 8,5 очка. Но этого не хватило, чтобы попасть в плей-офф. Туда выходила только лучшая восьмерка. Это Ян Непомнящий и Володар Мурзин, американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и Ханс Ниманн, норвежец Магнус Карлсен, француз Алиреза Фируджа и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.