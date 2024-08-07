Белорусские шахматисты собрали всё золото ЧМ по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет

Белорусские шахматисты произвели фурор на чемпионате мира по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет. Отечественные интеллектуалы собрали все золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двукратным триумфатором старта стала Александра Тарасенко. Она не знала равных в обоих видах программы. В рапиде лучшим стал Максим Царук, а в блице его коллега по команде Денис Лазавик.