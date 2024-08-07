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Белорусские шахматисты собрали всё золото ЧМ по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет

07 августа 2024 12:56
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Белорусские шахматисты произвели фурор на чемпионате мира по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет. Отечественные интеллектуалы собрали все золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские шахматисты собрали всё золото ЧМ по блицу и рапиду среди спортсменов до 20 лет-1

Двукратным триумфатором старта стала Александра Тарасенко. Она не знала равных в обоих видах программы. В рапиде лучшим стал Максим Царук, а в блице его коллега по команде Денис Лазавик.

# Шахматы # Денис Лазавик # Максим Царук

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