NYP: Украина готова отказаться от 20% своих территорий

По данным New York Post, Киев согласен отдать 20 процентов территории, если ее признают де-факто, а не де-юре. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе беседы с делегацией США украинская сторона выразила озабоченность вопросом территорий, в том числе областей, которые находятся под контролем российской стороны.