NYP: Украина готова отказаться от 20% своих территорий

По данным New York Post, Киев согласен отдать 20 процентов территории, если ее признают де-факто, а не де-юре. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе беседы с делегацией США украинская сторона выразила озабоченность вопросом территорий, в том числе областей, которые находятся под контролем российской стороны.
Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф обсудил территориальный вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным 11 апреля, высказав мнение, что Москва оставить под своим контролем часть регионов.
При этом Bloomberg сообщает, что США готовы к признанию Крыма российским, но окончательное решение пока не принято.