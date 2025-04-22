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NYP: Украина готова отказаться от 20% своих территорий

22 апреля 2025 13:47
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По данным New York Post, Киев согласен отдать 20 процентов территории, если ее признают де-факто, а не де-юре. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе беседы с делегацией США украинская сторона выразила озабоченность вопросом территорий, в том числе областей, которые находятся под контролем российской стороны. 

NYP: Украина готова отказаться от 20% своих территорий-1

Фото: pixabay

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф обсудил территориальный вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным 11 апреля, высказав мнение, что Москва оставить под своим контролем часть регионов. 

При этом Bloomberg сообщает, что США готовы к признанию Крыма российским, но окончательное решение пока не принято.

# Международная политика

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