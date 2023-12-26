В Узбекистане стартовали чемпионаты мира по рапиду и блицу

В Узбекистане сегодня начались чемпионаты мира по рапиду и блицу. Вначале будут определены лучшие в быстрых шахматах. В состязания заявилось большое количество гроссмейстеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сетках – более 200 из 48 стран. Составить конкуренцию таким мировым звездам, как Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Фабиано Каруано и другим, попробуют наши интеллектуалы. За Беларусь будут играть Денис Лазавик, Максим Царук, Андрей Горовец и Варвара Полякова. Состоятся 5 туров у мужчин и 4 – у женщин. Сильнейший будет определен по швейцарской системе.

Отметим, уже в первый состязательный день случилась громкая сенсация. Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной олимпиады 28-летнего Жахонгира Вахидова. Юный гений завершил партию на 46-м ходу.