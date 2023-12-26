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В Узбекистане стартовали чемпионаты мира по рапиду и блицу

26 декабря 2023 16:31
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В Узбекистане сегодня начались чемпионаты мира по рапиду и блицу. Вначале будут определены лучшие в быстрых шахматах. В состязания заявилось большое количество гроссмейстеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Узбекистане стартовали чемпионаты мира по рапиду и блицу-1

В сетках – более 200 из 48 стран. Составить конкуренцию таким мировым звездам, как Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Фабиано Каруано и другим, попробуют наши интеллектуалы. За Беларусь будут играть Денис Лазавик, Максим Царук, Андрей Горовец и Варвара Полякова. Состоятся 5 туров у мужчин и 4 – у женщин. Сильнейший будет определен по швейцарской системе. 

Отметим, уже в первый состязательный день случилась громкая сенсация. Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной олимпиады 28-летнего Жахонгира Вахидова. Юный гений завершил партию на 46-м ходу.

# Шахматы # Денис Лазавик # Максим Царук # Андрей Горовец # Варвара Полякова

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