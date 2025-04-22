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Агрогородок Секеричи под Клецком готовится к районным «Дожинкам»

22 апреля 2025 13:51
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Клецк готовится к «Дожинкам». Районный праздник в 2025 году примет агрогородок Секеричи. Эпицентром празднования станет Дом культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Агрогородок Секеричи под Клецком готовится к районным «Дожинкам»-2

Здесь уже ведутся работы по обновлению здания. Изменения произойдут как снаружи, так и внутри объекта. Освежат фасад и благоустроят территорию. А вот зрительный зал обновили еще в 2024 году. Возле Дома культуры также появится амфитеатр, детская игровая площадка, беседки. Обустроят и мини-стадион для футбола. 

Агрогородок Секеричи под Клецком готовится к районным «Дожинкам»-4

Николай Плешевич, председатель Зубковского сельисполкома:
Высажены по периметру туи, завезен грунт, планируется установка ворот, посеяна трава, то есть определенная работа проводится. Заасфальтирована самая длинная улица – Советская, это порядка 1,6 км. Планируется асфальтирование улицы Молодежной, переулка Школьного, частично улицы Клецкой.

Особый акцент на озеленение. В Секеричах уже высадили порядка 300 туй. Агрогородок украсят и малые архитектурные формы.

# Дожинки

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