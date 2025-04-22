Агрогородок Секеричи под Клецком готовится к районным «Дожинкам»

Клецк готовится к «Дожинкам». Районный праздник в 2025 году примет агрогородок Секеричи. Эпицентром празднования станет Дом культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь уже ведутся работы по обновлению здания. Изменения произойдут как снаружи, так и внутри объекта. Освежат фасад и благоустроят территорию. А вот зрительный зал обновили еще в 2024 году. Возле Дома культуры также появится амфитеатр, детская игровая площадка, беседки. Обустроят и мини-стадион для футбола.