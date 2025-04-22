Вступительная кампания – приём документов в колледжи Минской области начнётся 15 июня

Колледжи Минской области готовятся к вступительной кампании. Прием документов начнется 15 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На выбор 23 учреждения. У подрастающего поколения сохраняется тренд на практикоориентированность в обучении и упор на развитие прикладных навыков. В этом контексте Солигорский государственный колледж активно работает над подготовкой специалистов по актуальным направлениям.

После школы сразу в профессию. Получить рабочую специальность можно всего за 3 года. Высококлассных мастеров вот уже 10 лет готовят в Солигорском государственном колледже. Это одно из самых больших учреждений в Минской области.

Татьяна Проходская, директор Солигорского государственного колледжа:

Мы заинтересованы в том, чтобы не просто дать детям образование, но и дать качественное профессиональное образование. Для этого мы работаем над тем, чтобы наши учащиеся постоянно принимали участие в конкурсах профессионального мастерства. Мы проводим свои внутренние конкурсы с организациями – заказчиками кадров.

Обучение в колледже разноуровневое. Те, кто выбрал для себя рабочую специальность, идут на профессионально-техническое образование. Готовят кадры под запросы экономики. Так, в 2024 году открыли набор слесарей по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования. А те, кто стремится стать учителем, получают среднее-специальное образование. В Солигорском государственном колледже Валерия работает почти год. Когда-то сама училась в этих стенах, а теперь прививает любовь к спорту подрастающему поколению.