Шахматы. Денис Лазавик не сумел выйти в суперфинал мировой серии

Тем не менее по ходу старта он сумел запомниться некоторыми серьезными достижениями. Были обыграны такие мировые звезды, как Хикара Накамура, Аниш Гири и Максим Вашье-Лаграв. Также Лазавик взял партию у легендарного Магнуса Карлсена. В решающем сражении наш интеллектуал потерпел поражение от Алиризе Фиружди. Впрочем, отобраться в гранд-финал еще будет возможность. Впереди еще три подобных старта.