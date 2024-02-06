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Шахматы. Денис Лазавик не сумел выйти в суперфинал мировой серии

06 февраля 2024 13:48
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Денис Лазавик не сумел выйти в суперфинал шахматного турнира престижной мировой серии. В состязаниях претендентов, которые проходили в онлайн-режиме, белорус потерпел поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шахматы. Денис Лазавик не сумел выйти в суперфинал мировой серии-1

Тем не менее по ходу старта он сумел запомниться некоторыми серьезными достижениями. Были обыграны такие мировые звезды, как Хикара Накамура, Аниш Гири и Максим Вашье-Лаграв. Также Лазавик взял партию у легендарного Магнуса Карлсена. В решающем сражении наш интеллектуал потерпел поражение от Алиризе Фиружди. Впрочем, отобраться в гранд-финал еще будет возможность. Впереди еще три подобных старта.

# Шахматы # Денис Лазавик

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