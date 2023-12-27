Шахматы. На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия

На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия. Мужчины провели по пять матчей, девушки по четыре. Лучший результат из наших имеет Денис Лазавик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В его активе две виктории и три ничейных исхода. Андрей Горовец добился одной победы, дважды разделил очки и столько же раз оступился. Максим Царук по разу сыграл вничью и победил, а также потерпел три поражения.