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Шахматы. На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия

27 декабря 2023 10:48
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На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия. Мужчины провели по пять матчей, девушки по четыре. Лучший результат из наших имеет Денис Лазавик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шахматы. На чемпионате мира по рапиду сыграна первая сессия-1

В его активе две виктории и три ничейных исхода. Андрей Горовец добился одной победы, дважды разделил очки и столько же раз оступился. Максим Царук по разу сыграл вничью и победил, а также потерпел три поражения.

# Шахматы # Максим Царук # Андрей Горовец # Денис Лазавик

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