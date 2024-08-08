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Белорусские шахматисты вернулись с чемпионата мира

08 августа 2024 13:46
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Белорусские шахматисты триумфально вернулись с чемпионата мира. На родной земле интеллектуалов встречали официальные лица, друзья и журналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские шахматисты вернулись с чемпионата мира-1

Повод более чем достойный. На планетарном форуме наши спортсмены выиграли все золото. Двукратной чемпионкой стала Александра Тарасенко. В рапиде лучшим стал Максим Царук, а в блице его коллега по команде Денис Лазавик.

Белорусские шахматисты вернулись с чемпионата мира-4

Максим Царук, чемпион мира по шахматам (рапид):
Турнир, безусловно, очень сложный, все соперники мирового масштаба, известные, сильные молодые ребята. И выиграть в такой компании особенно ценно для меня.

Белорусские шахматисты вернулись с чемпионата мира-7

Александра Тарасенко, двукратная чемпионка мира по шахматам:
Комбинации приходили в голову моментально, и времени сильно не было думать. Наибольшее сопротивление составляли спортсменки из России, Узбекистана и еще чемпионка мира до 20 лет по классическим шахматам из Армении.

# Александра Тарасенко # Денис Лазавик # Максим Царук

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