Белорусские шахматисты вернулись с чемпионата мира

Белорусские шахматисты триумфально вернулись с чемпионата мира. На родной земле интеллектуалов встречали официальные лица, друзья и журналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Повод более чем достойный. На планетарном форуме наши спортсмены выиграли все золото. Двукратной чемпионкой стала Александра Тарасенко. В рапиде лучшим стал Максим Царук, а в блице его коллега по команде Денис Лазавик.

Максим Царук, чемпион мира по шахматам (рапид):

Турнир, безусловно, очень сложный, все соперники мирового масштаба, известные, сильные молодые ребята. И выиграть в такой компании особенно ценно для меня.