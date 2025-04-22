Нам были очень созвучны подходы Папы Франциска по работе в международных организациях – Максим Рыженков

В Беларуси вместе со всем миром скорбят в связи с кончиной Папы Римского Франциска. В Апостольской нунциатуре в Минске сегодня, 22 апреля, открылась книга соболезнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запись в книге от себя лично и всего Министерства иностранных дел оставил Максим Рыженков. Глава ведомства отметил, что Папу Франциска будут помнить как выдающегося духовного лидера, чья деятельность оставила неизгладимый след в сердцах людей.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Он был очень близок тем, кто выступал за справедливое мироустройство. Нам очень созвучны подходы Папы Франциска по работе в международных организациях, по тому, как должна развиваться международная модель сотрудничества, кооперации между странами. Действительно, все, кто разделяли эти подходы, сегодня очень сильно скорбят. Очень переживают за то, сохранится ли это наследие, которое было выкристаллизовано им в ходе всего его жизненного пути.