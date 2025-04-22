Нам были очень созвучны подходы Папы Франциска по работе в международных организациях – Максим Рыженков

В Беларуси вместе со всем миром скорбят в связи с кончиной Папы Римского Франциска. В Апостольской нунциатуре в Минске сегодня, 22 апреля, открылась книга соболезнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запись в книге от себя лично и всего Министерства иностранных дел оставил Максим Рыженков. Глава ведомства отметил, что Папу Франциска будут помнить как выдающегося духовного лидера, чья деятельность оставила неизгладимый след в сердцах людей.