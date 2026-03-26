Датчане, обсуждая итоги парламентских выборов, не скрывают: результаты выглядят «грязными», «размытыми» и оставляют страну в состоянии политического тупика.
Так страны проводят разведывательную операцию «Арктическая стойкость».
При этом датская сторона, чьей колонией Гренландия является, отвергает эти притязания. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен заявил, что остров – часть страны.
Столица Дании два дня будет принимать европейских лидеров. В центре внимания – вопросы обороны.
Зачищается пространство от любых возможных атак на земле и море, а также в воздухе.
Правительство объявило об усилении мер по обнаружению и уничтожению беспилотников и закупке для этого новых средств.
По словам сотрудников, животных подвергают эвтаназии ветеринары, а затем они входят в рацион таких хищников, как европейская рысь, которой необходима целая добыча. Помимо птиц и грызунов, зоопарк также готов принять небольших лошадей.
Инициатива властей со стороны стремительно стареющего населения Дании была встречена негодованием.
Этот инцидент случился через пять дней после двух случаев взрыва у израильского посольства.
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