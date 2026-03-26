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Новости по тегу #Дания

Датчане разочарованы итогами парламентских выборов
26 марта 2026 05:50

Датчане разочарованы итогами парламентских выборов

Страны ЕС отправили около 50 солдат для поддержки Дании в обеспечении безопасности Гренландии
17 января 2026 07:45

Страны ЕС отправили около 50 солдат для поддержки Дании в обеспечении безопасности Гренландии

Трамп распорядился разработать план вторжения в Гренландию
11 января 2026 15:53

Трамп распорядился разработать план вторжения в Гренландию

В Дании начинается неформальный саммит ЕС
01 октября 2025 10:50

В Дании начинается неформальный саммит ЕС

Дания перед саммитом ЕС запретила все полёты дронов
29 сентября 2025 13:35

Дания перед саммитом ЕС запретила все полёты дронов

В Дании неопознанные дроны нарушили работу аэропортов
26 сентября 2025 05:55

В Дании неопознанные дроны нарушили работу аэропортов

Зоопарк в Дании предложил передать домашних животных на корм хищникам
05 августа 2025 13:16

Зоопарк в Дании предложил передать домашних животных на корм хищникам

Парламент Дании утвердил решение о повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году
23 мая 2025 17:05

Парламент Дании утвердил решение о повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году

У посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв
07 октября 2024 11:23

У посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв

Чемпионат мира по хоккею-2018 впервые пройдет в Дании
23 мая 2014 17:52

Чемпионат мира по хоккею-2018 впервые пройдет в Дании

Чемпионат мира по хоккею в Минске. Сборные Норвегии, Дании и Словакии улетели на родину
21 мая 2014 17:59

Чемпионат мира по хоккею в Минске. Сборные Норвегии, Дании и Словакии улетели на родину

Хоккейные болельщики Дании о Минске
21 мая 2014 11:12

Хоккейные болельщики Дании о Минске