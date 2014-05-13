Обзор матчей Чемпионата мира по хоккею 13 мая: Финляндия-Германия и Дания-Италия

В программе чемпионата мира 13 мая завершились еще два поединка группового этапа.

В группе «Би» выясняли отношения конкуренты и будущие соперники белорусов – сборные Германии и Финляндии. Для хоккеистов Суоми этот поединок был сродни финалу: после двух поражений на старте турнира только победа оставляла им реальные шансы на выход в плей-офф. Подопечные Эркки Вестерлунда обрушили шквал атак на ворота немцев и уже в первом периоде дважды вынудили «бундестим» капитулировать: отличились Контиола и Иммонен. Сбавлять обороты Каралахти и компания не собирались, и во второй трети сборная Германии получила ещё две голевых оплеухи: в течение 30 секунд Палола и Комаров установили, как выяснилось, итоговый счёт – 4:0 в пользу Финляндии.

Ещё более результативной получилась игра в группе «Эй»: также не имевшие в своём активе очков датчане уверенно переиграли итальянцев и сохранили шансы на выход в плей-офф. В дебюте соперники обменялись результативными уколами: на гол Йенсена апеннинцы возразили точным броском Костнера. А вот дальше отличались только скандинавы: Хансен, Кристенсен и Стаал принесли сборной Дании желанную викторию – 4:1.