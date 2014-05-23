Чемпионат мира по хоккею-2018 впервые пройдет в Дании

Новости Беларуси. Право проведения чемпиона мира по хоккею в 2018 году завоевала Дания. 23 мая на конгрессе Международной федерации хоккея в Минске за заявку этой страны отдали 95 голосов. Еще одним претендентом была Рига, но Латвию поддержали лишь 12 голосовавших.

В 2018 году чемпионат мира по хоккею состоится с 4 по 20 мая в городах Копенгаген и Хернинг.

Это будет первый чемпионат мира по хоккею в Дании и самое крупное спортивное событие в стране за всю историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хенрик Бах Нильсен, президент Датского хоккейного союза, член Совета Международной федерации хоккея:

Наша мечта сбылась. И уже с понедельника мы начнем работать, потому что я хорошо представляю себе, сколько предстоит сделать. У нас уже есть план на ближайшие четыре года, но очень многое мы позаимствовали из белорусского опыта. У вас такой турнир проводится также впервые. Я впечатлен тем, что удалось сделать. Это просто фантастика. Арены, доброжелательные люди. Организовано все до мелочей. Когда приходишь на матч на 2-3 часа до начала, уже все готово. Каждый сотрудник на своем месте и знает, что ему делать. И еще я обратил внимание, как здесь позаботились о болельщиках. Зоны отдыха не только рядом с аренами, но и в центре города. А идея организовать фан-деревню, где болельщики могли бы жить вместе, просто отличная. Я думаю, мы позаимствуем этот ваш опыт.