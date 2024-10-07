У посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв

Взрыв прогремел в 500 метрах от посольства Израиля в Копенгагене (Дания) в день годовщины нападения ХАМАС на территорию Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Этот инцидент случился через пять дней после двух случаев взрыва у израильского посольства. Полиция ищет связь между двумя инцидентами, но пока никаких подтверждений нет. В местных СМИ появилась информация о том, что взрыв произошел у жилого здания рядом с посольством.

Ранее, 2 октября, два взрыва произошли в районе Хеллеруп рядом с посольством Израиля, никто не пострадал. Лица, подозревавшиеся в совершении терактов, шведы 16 и 19 лет, находятся под стражей. Датская полиция усилила пограничный контроль.