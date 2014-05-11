4:3. Норвегия-Дания 11 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Норвегия-Дания» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»!
Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
Готовятся выйти хоккеисты на лёд. В ближайшие несколько часов тут внимание на Норвегию и Данию.
И сходу получает малый штраф норвежский хоккеист. В большинстве датчане.
Сосредоточились датчане на чужой половине. Попытались атаковать норвежцы, но опасный момент захлебнулся.
Гооооол!!! Дания выходит вперёд.
На 3-ей минуте поединка открыл Поульсен счёт на табло и вывел Данию вперёд. Это, кстати, их первая шайба на турнире.
Гоооол!!!! И 2-ю шайбу забивают датчане.
Буквально через 20 секунд после 1-ого гола 2-ой раз поражают ворота норвежцев датчане. Фредерик Сторм отличился.
Несколько в шоке норвежцы от подобного начала. Нужно скорее им менять ситуацию.
Опять переместилась игра к норвежским воротам.
Но появился у норвежцев шанс: в большинстве играют, время атаковать.
И реализовывают большинство скандинавы: ГОООООЛ!!!
Юнас Холес открыл счёт забитым шайбам в матче. Успели 3 гола забить команды на 6 минут игры. 2-1, датчане впереди.
И стычка на льду между норвежцами и датчанами. Кипят эмоции.
В большинстве норвежцы. Воспользуются ли шансом сравнять счёт?
Очень опасно играют датчане, но спасает свои ворота Ларс Хёуген.
Активно играют норвежцы, но мимо ворот пролетает шайба.
Опасная ситуация у ворот датчан, но отменно играют защитники.
И звучит сирена. Очень ярко и активно играют хоккеисты, 2-1 ведут датчане.
Пока хоккеисты отдыхают, немного статистики: 2 минуты штрафа заработали на период норвежцы, 4 минуты отсидели датчане.
Вернулись на лёд норвежцы и датчане. 2-ой период.
Тем временем в большинстве играют норвежцы.
И реализовывают большинство норвежцы! Гооооол!!!
Кен-Андре Олимб восстанавливает равенство в матче Норвегии и Дании.
Половина периода позади. Восстановили равенство норвежцы, но не должны на этом останавливаться команды.
Опасный момент у ворот датчан. не шайба, правда, в створе, норвежский нападающий.
В большинстве играют норвежцы.
Гооооол!!!!! Вышли вперёд норвежцы, 3-2.
Пер-Оге Скрёдер качественно выполнил буллит. Норвегия впереди.
Опять в большинстве норвежцы. Учитывая счёт, в опасном положении датчане.
Норвежец Матис Олимб отправляется на 10-тиминутный штраф.
2 минуты остаётся до окончания 2-го периода.
Малый штраф зарабатывает Йенсен. Это уже его 3-е удаление.
Атакуют норвежцы, но спасает ворота голкипер Симон Нильсен.
Опасный момент и стычка у ворот норвежцев. Не сравняли счёт датчане, но шлемы на льду.
Отправляется на 2-хминутный штраф норвежский вратарь Хёуген. И сирена звучит.
Агрессивно играют команды: 16 минут штрафа у норвежцев, 12 минут отсидели датчане.
3-ий период начался.
Половина периода позади. Норвегия всё так же ведёт: 3-2.
Гоооол!! норвежец Матс Трюгг делает счёт 4-2.
Всё меньше шансов у датчан отыграться: менее 7-ми минут до конца поединка.
В большинстве играют датчане.
Не смогли забить датчане в опасном моменте, но зато заработали численное преимущество: 2 норвежца на скамейке.
Засели датчане у ворот норвежцев, но забить гол пока не получается.
Гооооол!!! Забивают датчане: Яник Хансен сокращает отставание Дании: 3-4.
В полных составах играют соперники.
Менее 3-х минут осталось играть хоккеистам.
Штурмуют ворота норвежцев датчане. Потом штурмуют и самих норвежцев.
На полевого игрока заменил наставник датчан голкипера. Последний шанс у команды Дании.
Отбиваются норвежцы в последнюю секунду поединка. Финальная сирена.
Небольшая потасовка на льду. Норвежские болельщики ликуют. Нши поздравления команде! Норвегия - Дания: 4-3.
Решили поставить рекорд скандинавы: 20 минут штрафа заработали за матч норвежцы, 14 минут у датчан.