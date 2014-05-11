4:3. Норвегия-Дания 11 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Норвегия-Дания» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»!

Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Готовятся выйти хоккеисты на лёд. В ближайшие несколько часов тут внимание на Норвегию и Данию.

И сходу получает малый штраф норвежский хоккеист. В большинстве датчане.

Сосредоточились датчане на чужой половине. Попытались атаковать норвежцы, но опасный момент захлебнулся.

Гооооол!!! Дания выходит вперёд.

На 3-ей минуте поединка открыл Поульсен счёт на табло и вывел Данию вперёд. Это, кстати, их первая шайба на турнире.

Гоооол!!!! И 2-ю шайбу забивают датчане.

Буквально через 20 секунд после 1-ого гола 2-ой раз поражают ворота норвежцев датчане. Фредерик Сторм отличился.

Несколько в шоке норвежцы от подобного начала. Нужно скорее им менять ситуацию.

Опять переместилась игра к норвежским воротам.

Но появился у норвежцев шанс: в большинстве играют, время атаковать.

И реализовывают большинство скандинавы: ГОООООЛ!!!

Юнас Холес открыл счёт забитым шайбам в матче. Успели 3 гола забить команды на 6 минут игры. 2-1, датчане впереди.

И стычка на льду между норвежцами и датчанами. Кипят эмоции.

В большинстве норвежцы. Воспользуются ли шансом сравнять счёт?

Очень опасно играют датчане, но спасает свои ворота Ларс Хёуген.

Активно играют норвежцы, но мимо ворот пролетает шайба.

Опасная ситуация у ворот датчан, но отменно играют защитники.

И звучит сирена. Очень ярко и активно играют хоккеисты, 2-1 ведут датчане.

Пока хоккеисты отдыхают, немного статистики: 2 минуты штрафа заработали на период норвежцы, 4 минуты отсидели датчане.

Вернулись на лёд норвежцы и датчане. 2-ой период.

Тем временем в большинстве играют норвежцы.

И реализовывают большинство норвежцы! Гооооол!!!

Кен-Андре Олимб восстанавливает равенство в матче Норвегии и Дании.

Половина периода позади. Восстановили равенство норвежцы, но не должны на этом останавливаться команды.

Опасный момент у ворот датчан. не шайба, правда, в створе, норвежский нападающий.

В большинстве играют норвежцы.

Гооооол!!!!! Вышли вперёд норвежцы, 3-2.

Пер-Оге Скрёдер качественно выполнил буллит. Норвегия впереди.

Опять в большинстве норвежцы. Учитывая счёт, в опасном положении датчане.

Норвежец Матис Олимб отправляется на 10-тиминутный штраф.

2 минуты остаётся до окончания 2-го периода.

Малый штраф зарабатывает Йенсен. Это уже его 3-е удаление.



Атакуют норвежцы, но спасает ворота голкипер Симон Нильсен.

Опасный момент и стычка у ворот норвежцев. Не сравняли счёт датчане, но шлемы на льду.

Отправляется на 2-хминутный штраф норвежский вратарь Хёуген. И сирена звучит.

Агрессивно играют команды: 16 минут штрафа у норвежцев, 12 минут отсидели датчане.

3-ий период начался.

Половина периода позади. Норвегия всё так же ведёт: 3-2.

Гоооол!! норвежец Матс Трюгг делает счёт 4-2.

Всё меньше шансов у датчан отыграться: менее 7-ми минут до конца поединка.

В большинстве играют датчане.

Не смогли забить датчане в опасном моменте, но зато заработали численное преимущество: 2 норвежца на скамейке.

Засели датчане у ворот норвежцев, но забить гол пока не получается.

Гооооол!!! Забивают датчане: Яник Хансен сокращает отставание Дании: 3-4.

В полных составах играют соперники.

Менее 3-х минут осталось играть хоккеистам.

Штурмуют ворота норвежцев датчане. Потом штурмуют и самих норвежцев.

На полевого игрока заменил наставник датчан голкипера. Последний шанс у команды Дании.

Отбиваются норвежцы в последнюю секунду поединка. Финальная сирена.

Небольшая потасовка на льду. Норвежские болельщики ликуют. Нши поздравления команде! Норвегия - Дания: 4-3.

Решили поставить рекорд скандинавы: 20 минут штрафа заработали за матч норвежцы, 14 минут у датчан.