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Дания перед саммитом ЕС запретила все полёты дронов

29 сентября 2025 13:35
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Дания предприняла повышенные меры безопасности в преддверии саммита ЕС, который открывается 1 октября в Копенгагене. Зачищается пространство от любых возможных атак на земле и море, а также в воздухе. Власти полностью запретили полеты гражданских дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дания перед саммитом ЕС запретила все полёты дронов-2

Ограничения будут действовать по 3 октября. Как заявили в Министерстве транспорта, это сделано, чтобы исключить риск того, что вражеские беспилотники могут быть перепутаны с легальными, то есть с военными или полицейскими дронами. Нарушителям запрета грозит штраф или даже тюремное заключение на срок до двух лет. 

Такой испуг властей вполне понятен. Дания оказалась в числе европейских стран, где в последние недели произошли инциденты с беспилотными аппаратами. Аэропорты несколько раз приостанавливали работу из-за обнаружения неизвестных дронов. Они были замечены и над военными базами. На неформальном саммите лидеры стран ЕС планируют обсудить предложения по укреплению безопасности блока, в том числе проект получивший название «стена дронов».

# Дания # Европейский союз

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