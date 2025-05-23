Парламент Дании утвердил решение о повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году

Похоже, европейцы, чтобы оплатить амбиции своих лидеров, будут вынуждены работать до конца жизни. Так, парламент Дании заявил о повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. Это, по мнению чиновников, решит проблему бюджетного дефицита. Инициатива властей со стороны стремительно стареющего населения Дании была встречена негодованием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в течение последних нескольких недель в Копенгагене проходили акции протеста против повышения пенсионного возраста. Отметим, что с 2006 года в Дании каждые пять лет пересматриваются данные о продолжительности жизни. На их основе корректируется возраст завершения трудовой деятельности. Тем временем новость из Дании усилила и дебаты в Германии, где канцлер Фридрих Мерц недавно призвал к увеличению производительности труда.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

С трехдневной рабочей неделей и стремлением к балансу между работой и личной жизнью мы не сможем остановить экономический кризис в стране. Немцы должны вернуться к тому рабочему графику, который был до пандемии.

Не удивительно, что Евросоюз решил отойти от присущего ему расслабленного образа жизни. Ведь теперь граждане должны будут латать дыры, которые зияют в налоговой системе ЕС из-за постоянных трат на милитаризацию. К слову, на этой неделе послы стран – участников Европейского союза согласовали новый план о создании общего оборонного фонда на 150 миллиарда евро из бюджетных денег.