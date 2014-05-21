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Чемпионат мира по хоккею в Минске. Сборные Норвегии, Дании и Словакии улетели на родину

21 мая 2014 17:59
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Новости Беларуси. Пока для одних игроков ледовая схватка на чемпионате мира по хоккею переходит в решающую стадию, для некоторых сборных участие в турнире уже завершилось. Из белорусской столицы начинают уезжать национальные команды, не вышедшие в плей-офф.

21 мая волонтеры провожали в аэропорт команду Норвегии.

Несмотря на то, что на чемпионате «белые медведи», так называют сборную, выступили не совсем удачно и заняли 6 место в группе «А», скандинавы увозят самые хорошие и позитивные впечатления о чемпионате и Беларуси.

Весьма высоко зарубежные игроки оценивают и успехи нашей сборной.

Кристиан Форсберг, игрок сборной команды Норвегии по хоккею:
Арена была очень хорошая и болельщики очень поддерживали. Также хочу отметить, что в белорусской сборной сильные игроки, есть даже несколько звездных хоккеистов, которые помогают команде побеждать, и у сборной Беларуси есть все шансы занять высокое место. 

Юнас-Дьюпвик Левлье, игрок сборной команды Норвегии по хоккею:
Мне все очень понравилось: Минск – очень красивый город, чемпионат проводится на высоком уровне, хорошие арены, организация и публика. И, кстати, у вас очень хорошая сборная.

21 мая улетели сборные Словакии и Дании. Им также не удалось попасть в четвертьфинал.

Сборной Словакии не хватило совсем немного, они на 5 месте в турнирной таблицы в группе «А». А вот сборная Дании вряд ли сможет назвать свое выступление удачным. Они получили всего 5 очков за 7 игр. Тем не менее хоккеисты увозят хорошие впечатления от чемпионата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Штясны, игрой сборной команды Словакии по хоккею:
Минск – красивый город, у вас так чисто. Очень грустно уезжать, когда чемпионат еще не закончился. К сожалению, в матче со сборной Франции мы упустили свой шанс. На память о белорусском чемпионате в Словакию я везу сувенирные шайбы и футболки.

# Чемпионат мира по хоккею # Словакия # Дания # Норвегия # Юнас-Дьюпвик Левлье # Андрей Штясны

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