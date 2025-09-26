В Дании неопознанные дроны нарушили работу аэропортов

Пушилин о взаимодействии ДНР и Чечни: мы находимся в одном окопе

Потому что те, с кем мы сражаемся, кому мы противостоим – это все-таки те люди, которые сейчас ничего святого не имеют. И в прямом и переносном смысле слова. Потому что они перешли все грани.