В Дании неопознанные дроны нарушили работу аэропортов

Спецслужбы Дании приведены в состояние повышенной готовности из-за очередной активности дронов в воздушном пространстве страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спецслужбы Дании приведены в состояние повышенной готовности из-за очередной активности дронов в воздушном пространстве страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарушалась работа четырех крупнейших аэропортов. Правительство объявило об усилении мер по обнаружению и уничтожению беспилотников и закупке для этого новых средств. В Министерстве обороны заявили, что, по всей видимости, за инцидентом с дронами стоит профессионал. Это уже второй подобный случай за неделю, когда неопознанные беспилотники были обнаружены вблизи аэропортов.