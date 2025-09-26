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В Дании неопознанные дроны нарушили работу аэропортов

26 сентября 2025 05:55
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Спецслужбы Дании приведены в состояние повышенной готовности из-за очередной активности дронов в воздушном пространстве страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании неопознанные дроны нарушили работу аэропортов-2

Нарушалась работа четырех крупнейших аэропортов. Правительство объявило об усилении мер по обнаружению и уничтожению беспилотников и закупке для этого новых средств. В Министерстве обороны заявили, что, по всей видимости, за инцидентом с дронами стоит профессионал. Это уже второй подобный случай за неделю, когда неопознанные беспилотники были обнаружены вблизи аэропортов. 

# Дания

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