Хоккейные болельщики Дании о Минске

Новости Минска. Событие, охватившее весь мир. А что хоккей значит для вас? Праздник спорта? Увлечение? Традиция? Ответ на этот вопрос у каждого свой.

Но семья Лунд, приехавшая поддержать свою команду из Дании, может сказать одно: хоккей объединяет!

Ким и Можен Лунд:

Мы приехали сюда семьей, вот наш отец, ему 70 лет, и мы, трое братьев. Мы увлекаемся хоккеем, это традиция в семье.

Вслед за своей хоккейной сборной семья Лунд объездила многие страны и города, но в Минске датские болельщики впервые.

Николай Лунд:

Минск красивый город, нам очень нравится, мы были в центре несколько раз, очень понравилось! Минск отличный город!

Ким и Можен Лунд:

У нас только положительный опыт в Минске, очень милые люди.

Вы думаете, что болельщики могут поддерживать боевой настрой любимой сборной только кричалками и песнями? Как бы не так! Поклонники хоккея - народ суеверный. Йонас верит, что джерси с автографами всей сборной Дании непременно принесет его стране победу, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Йонас Свенсон:

В 2004 мы ездили на матч, я взял с собой эту джерси, и они мне все расписались. Меня всегда спрашивают: почему она не постирана? Почему не постирана? А я никогда не стираю ее. Это на удачу!