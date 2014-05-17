Впечатления корреспондента программы «Картина мира» из Дании во время и после «Евровидения»

«Евровидение» завершилось, страсти улеглись. Датчане окунулись в привычную жизнь. Тоже не без страстей, в этот раз связанных с предстоящими выборами в Европарламент. Хочется верить, что Копенгаген запомнит не только Кончиту, но и что-то белорусское. Белорусский след на сцене оставил исполнитель Тэо, стараются белорусы живущие в Дании и наш корреспондент Дмитрий Боярович тоже постарался.

Белорус ТЕО с интеллигентной песней не смог противостоять вот этой исполнительнице. Или исполнителю. В каком-то роде победа Томаса Нойвирта уже вызвала массу мемов в интернете.

Гастрономические последствия транссексуального выступления почувствовала и Германия. Там придумали колбасу с одноименным названием — Кончита Вурст.

Организаторы песенного конкурса особо не заморачивались, проведя «Евровидение», что называется, на отшибе. И с наименьшими усилиями. Организаторы говорят, чтобы не мешать жителям. А кто-то: от того, что конкурс приелся. И стал практически обузой для государств, которые его принимают.

Для проведения «Евровидения» была выбрана вот эта арена на видео. Это, кстати, корабельный док, который специально для конкурса преоборудовали в зрительный зал на 10 тысяч мест. Несмотря на то, что она находится в одном из промышленных районов Копенгагена, по крайней мере с этой точки на видео выглядит достаточно симпатично.

А этот ролик и слово симпатично явно не знакомы. Призыв участвовать в выборах в Европарламент жителей той самой свободолюбивой Европы поверг в шок. Из-за своей, мягко говоря, брутальности. Главный герой мульфильма отрывает людям головы и избивает прохожих до смерти. Из-за того, что те не хотят проголосовать. И все это сопровождается пикантными сценами сексуального характера. Датский парламент этот ролик уже запретил. Там признаются: создатели агрессивного контента погорячились.

А это место на видео знакомо практически каждому в Дании. Оно в каком-то роде похоже на сказку. Называется оно Кристиания. Это такое полуавтономное государство в центре Копенгагена.

Социальный эксперимент, которым стал «свободный город» в начале 90-х, теперь вышел из-под контроля. Это признают и полиция, и местная власть. На некоторых улицах — свободно курят марихуану. Поэтому мы снимаем скрытой камерой. Хотя тут же — школьные экскурсии. Да и немало туристов. О таких контрастах рассказывает нам Шарлотта Стин. В Кристиании женщина живет 20 лет. За это время здесь открыла бизнес.

Шарлотта Стин, жительница Кристиании:

У меня два сына. Они уже взрослые. И живут в Копенгагене. Переехали они потому что здесь нет школ. Есть детские сады. Они ходили сюда. Но нет школ. Но им нравится здесь бывать. Как и их друзьям. Кристиания — очень специфическое место. Я бы - сказала творческое. Конечно, здесь есть проблемы, в том числе и с полицией. Но проблемы везде. Так что да, мне нравится здесь жить

Мы находимся на одной из самых криминальных улиц Критиании. Люди которые здесь живут, больше всего любят свободу. Снимать здесь категорически запрещено. Но для нас сделали исключение. И теперь мы идем в гости к хозяину вот этого дома.

Стены и лестница этого жилища — самодельные. Дни житель свободного города коротает за подсобной работой. Денег платят немного, но на самое главное для Петера хватает. Здесь он поселился в 16, переехав из Швеции. Там оставил жену и дочь.

Петер:

Моя семья против того, что я живу здесь. Они думают, что я гангстер, потому что каждый день курю гашиш. Но это - моя медицина. Если я не покурю, то схожу с ума.

Ну а датскую веру в сказку можно назвать, действительно, безумной. Хотя та, иногда имеет побочные эффекты. От них пострадала и знаменитая Русалочка. Точнее, вот этот памятник на видео.

Судьба этого памятника не такая сказочная, как у русалочки. Только представьте — пять раз вандалы либо отпиливали, либо ломали какую-либо часть ее тела. Сначала она лишилась головы, потом правой руки, потом еще два раза головы. И каждый раз горожане все это приделывали на место: символ все-таки. И вот теперь памятник отодвинули от берега, чтобы до него не так просто было добраться.

Кто и, главное, почему издевался над едва ли не главным символом страны, датчане не знают до сих пор. По крайней мере, виновников вандализма — в каждом случае — так и не нашли.

Ну а сказка этой пары — с белорусским акцентом. В Дании минчане - шесть лет. Физик по профессии — Артем — здесь на стажировке. Контакты с датчанами для белоруса уже превратились в контракты. Однако это, признается, временное. В планах — вернуться домой. С королевским научным опытом.

Артем Шилов:

Всегда мы говорим, что мы из Беларуси. Чтобы они знали Беларусь. Естественно, знают нашего президента.

К слову, белорусы тоже часто вспоминают Минск. Точнее его цены. Дании – самая дорогая страна в Европе. А следовательно – и стоимость коммуналки соответствующая. За квартиру в пригороде семья платит 1000 Евро. Плюс вода, электричество, газ и отопление.

Еще одна достопримечательность Дании - Королева. Особого веса в политической жизни страны Маргрете Вторая не имеет. Зато по праздникам выходит на балкон этого дворца на видео, чтобы поприветствовать простой народ. Говорят, ее величество пьет чай только из датского фарфора. Как, в принципе, и положено первой леди страны.

Мы сейчас находимся в магазине королевского фарфора. Как известно, Дания славится производством фарфора и стекла. И мы решили провести небольшой эксперимент. Специально для него взяли из родной Беларуси гродненский бокал, гродненское стекло. И сейчас попробуем сравнить звук, который издает белорусское стекло и датское.

Поможет нам в этом эксперт. Максим Рикаловскис в стекольных вопросах — ас. Наш собеседник рассказывает: королевская фарфоровая фабрика сохранилась еще со времен абсолютной монархии. То есть с 18 века. И до сих пор на всех предметах роскоши стоит королевский знак. Так что в каком-то роде звук, который мы услышали, был историческим.

Максим Рикаловскис:

По звучанию вот этот бокал ничем не уступает королевскому датскому стеклу.

Датчане любят кататься на велосипедах. В центре Копенгагена двухколесного транспорта больше, чем людей. На них катаются студенты, пенсионеры и даже члены парламента. Каждый второй столичный житель! Иногда, смотря вот на такие парковки, кажется, что велосипеды здесь повсюду.

От этого — повсюду и пробки. От них королевскую столицу не спасают даже специальные светофоры. Причины такого повального увлечения двухколесниками датчане объясняют просто: забота об экологии. Хотя есть еще одна: пошлина на авто в стране — 180 процентов.

То есть машина для обывателя обходится почти вдвое дороже своей цены. В том числе поэтому на велосипеде - и Матиас. Житель Копенгагена за рулем с детства.

Матиас Рудольф, житель Копенгагена:

Я езжу на велосипеде каждый день. Я работаю вон там. И мне очень быстро добираться до дома. Если честно я уже сбился, какой по счету у меня велосипед. Первый мне купили в 5 лет. Это, наверное, 10-ый.... Или пятнадцатый.

В Дании мифических существ предостаточно. Чего стоит одна только русалочка. Но и Беларуси на это есть, что ответить. Вот, например, зубр. Символ нашей страны. Мы решили провести эксперимент и проверить, узнают ли датчане, что это за животное и какой стране оно принадлежит. Для усложнения, естественно, мы закроем название нашей страны.

Задача для иностранных прохожих оказалась сложной. Родной зубр датчанам не поддавался. Испанский бык или даже благородный олень. За время эксперимента мы услышали интересных много версий.

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Может быть, Австралия. Выглядит, как медведь. Да, между коровой и медведем.

Как это сказать. Беларус? Ееес!

Ну а после слов о родине нам, как настоящим славянам, захотелось музыки. Благо в Дании найти ее не так сложно. Уличные музыканты зарабатывают на серенадах даже по датским меркам неплохо. Это и не мудрено. Погода в стране – практически всегда пасмурная. Исправляют это дело с помощью народных песен. Конечно, белорусского в репертуаре свободных артистов не было. Но мы подумали: нужно же когда-то начинать. Ноты отечественных мелодий мы с собой не взяли, поэтому пришлось импровизировать.

Спустя несколько минут уличные артисты все-таки сыграли «Купалинку». Но немного не то, что мы ожидали («Калинку-малинку»).

Впрочем, малиной жизнь датчан кажется только издалека. Да разве что под музыку. Жители Королевства – народ нордический. По вечерам, как и в соседних с королевством странах, зрелищ не хватает. Все закрыто. И говоря о том самом уровне счастья, который у датчан зашкаливает, мало кто упоминает одну деталь. Первое место жители Королевства занимают еще и в уровне употребления антидепрессантов.

Лучше всех смогут узнать Беларусь датчане, прибывшие на Чемпионат мира по хоккею. Сколько болельщиков приехало из Дании достоверно неизвестно, зато хоккеисты – на счету. Не на хорошем, к сожалению, пока…. Чудес не сотворили, занимают последние строки турнирной таблицы, но уж точно не окажутся ниже, чем белорусский исполнитель на Евровидении в Дании – поскольку 16-е место на чемпионате мира – последнее. А мы продолжаем надеяться, что белорусская сборная выйдет в следующий, четвертьфинальный, этап.