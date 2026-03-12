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Новости по тегу #Данила Климович

Белорусский форвард Данила Климович стал первой звездой матча АХЛ
12 марта 2026 11:52

Белорусский форвард Данила Климович стал первой звездой матча АХЛ

НХЛ и АХЛ: итоги матчей с участием белорусских хоккеистов
20 ноября 2024 13:45

НХЛ и АХЛ: итоги матчей с участием белорусских хоккеистов

Белорусы хоккеисты показывают результативную игру в АХЛ
11 ноября 2024 19:14

Белорусы хоккеисты показывают результативную игру в АХЛ

Данила Климович признан первой звездой матча в НХЛ
26 октября 2024 10:40

Данила Климович признан первой звездой матча в НХЛ

Хоккей. Белорус Данила Климович вызван в основу «Ванкувера» из АХЛ
13 мая 2024 14:20

Хоккей. Белорус Данила Климович вызван в основу «Ванкувера» из АХЛ

Данила Климович забросил первую шайбу в сезоне
22 января 2024 10:31

Данила Климович забросил первую шайбу в сезоне

Данила Климович и Коннор Бедард участвуют в лагере развития канадского «Ванкувера»
22 июля 2023 11:57

Данила Климович и Коннор Бедард участвуют в лагере развития канадского «Ванкувера»

Колячонок забросил шайбу в первом матче плей-офф
20 апреля 2023 13:22

Колячонок забросил шайбу в первом матче плей-офф

Белорусы продолжают набирать баллы в АХЛ – результаты игр с Климовичем и Колячонком
15 апреля 2023 19:09

Белорусы продолжают набирать баллы в АХЛ – результаты игр с Климовичем и Колячонком

Климович отличился в двух матчах АХЛ подряд. Результаты белорусов на американском льду
13 апреля 2023 14:10

Климович отличился в двух матчах АХЛ подряд. Результаты белорусов на американском льду

Белорусские хоккеисты продолжают играть в АХЛ
13 марта 2023 13:58

Белорусские хоккеисты продолжают играть в АХЛ

Белорусы Климович и Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ
16 февраля 2023 10:04

Белорусы Климович и Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ