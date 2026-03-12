Новости по тегу #Данила Климович

Первую шайбу белорус забросил на 17-й минуте, реализовав большинство. А затем отличился и в равных составах, оформив дубль. Показатель полезности составил «+1».
Данила Климович забросил пятую шайбу в сезоне в рамках регулярного чемпионата АХЛ. «Калгари» Егора Шаранговича дома переиграл «Айлендерс».
«Абботсфорд», за который выступает Данила Климович, дома взял верх над «Бейкерсфилдом» – 4:2. Наш нападающий на 44-й минуте реализовал большинство и вывел свою команду вперед, а на 52-й отметился ассистом.
«Абботсфорд» дома взял верх над «Сан-Диего» – 3:1 в регулярном чемпионате АХЛ.
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