НХЛ и АХЛ: итоги матчей с участием белорусских хоккеистов

Данила Климович забросил пятую шайбу в сезоне в рамках регулярного чемпионата АХЛ и тем самым помог «Абботсфорду» на выезде праздновать победу над «Бэйкерсфилдом» – 4:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский форвард отличился на 22-й минуте, упрочив преимущество своей дружины. Кроме того, нападающий два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+2». Всего в сезоне у Климовича 9 очков в 14 матчах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» Егора Шаранговича дома переиграл «Айлендерс» 2:1 ПБ. Белорусский нападающий провел на льду 19 минут 55 секунд, два раза бросил по воротам, сделал один силовой прием и закончил встречу с показателем полезности «-1».

Всего в нынешнем сезоне у Шаранговича 12 матчей, в которых он набрал 2 балла.