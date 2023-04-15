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Белорусы продолжают набирать баллы в АХЛ – результаты игр с Климовичем и Колячонком

15 апреля 2023 19:09
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Белорусские представители в АХЛ продолжают набирать баллы. Команда Данилы Климовича «Абботсфорд» дома праздновала викторию над лидером регулярного чемпионата АХЛ, «Калгари», со счетом 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы продолжают набирать баллы в АХЛ – результаты игр с Климовичем и Колячонком-1

Свой вклад в победу внес и белорусский нападающий. Климович на 45-й минуте реализовал большинство и вывел команду вперед – 2:1. Он также исполнил 4 броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности «0». «Тусон» Владислава Колячонка дома уступил «Сан-Хосе» – 3:4. Белорус заработал ассистентский бал в меньшинстве на 56-й минуте. Благодаря голу с участием Колячонка команда сократил отставание в счете – 3:4. Белорусский защитник исполнил 4 броска в створ ворот и закончил поединок с показателем полезности «+2».

# Хоккей # Владислав Колячонок # Данила Климович # Фотофакт

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