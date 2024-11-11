Белорусы хоккеисты показывают результативную игру в АХЛ

«Абботсфорд», за который выступает Данила Климович, в регулярном чемпионате АХЛ дома взял верх над «Бейкерсфилдом» – 4:2. Наш нападающий на 44-й минуте реализовал большинство и вывел свою команду вперед, а на 52-й отметился ассистом. По итогам поединка Климович заработал два результативных балла и был признан второй звездой встречи. На счету белоруса также шесть бросков в створ ворот и показатель полезности «плюс один».

«Калгари» Ильи Соловьева дома обыграл «Хендерсон» – 4:0. Весомый вклад в итоговую викторию внес и отечественный защитник. Он ассистировал партнерам по команде на второй и восьмой минутах. Илья набрал два очка и завершил встречу с показателем полезности «плюс два». В 10 матчах со старта сезона Соловьев набрал уже 7 баллов. Белорус – самый результативный защитник своей команды.

«Сан-Диего» в составе с Егором Сидоровым в гостях взял верх над «Тусоном» – 4:2. Наш нападающий отличился результативным пасом на 35-й минуте, при первом взятии ворот. Он завершил встречу с показателем полезности «плюс один». В 11 матчах сезона Егор набрал шесть очков.