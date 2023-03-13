Белорусские хоккеисты продолжают играть в АХЛ

Белорусские хоккеисты продолжают играть в Американской хоккейной лиге. «Калгари», за который выступает Илья Соловьев, в гостях взял верх над «Онтарио» со счетом 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник выходил в стартовой паре обороны и забросил шайбу на 55-й минуте, тем самым вывел свою команду вперед. Он также исполнил три броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности +1, а «Калгари» одержал пятую победу подряд и сейчас лидирует как в Западной конференции, так и в общей таблице регулярного чемпионата АХЛ.