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Белорусские хоккеисты продолжают играть в АХЛ

13 марта 2023 13:58
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Белорусские хоккеисты продолжают играть в Американской хоккейной лиге. «Калгари», за который выступает Илья Соловьев, в гостях взял верх над «Онтарио» со счетом 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские хоккеисты продолжают играть в АХЛ-1

Белорусский защитник выходил в стартовой паре обороны и забросил шайбу на 55-й минуте, тем самым вывел свою команду вперед. Он также исполнил три броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности +1, а «Калгари» одержал пятую победу подряд и сейчас лидирует как в Западной конференции, так и в общей таблице регулярного чемпионата АХЛ.

Белорусские хоккеисты продолжают играть в АХЛ-4

В другом матче «Абботсфорд», за который выступает Данила Климович, дома проиграл «Колорадо» в серии послематчевых буллитов – 1:2. Белорусский форвард исполнил два броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности 0. Он также не реализовал послематчевый буллит. «Абботсфорд» же занимает третье место в Западной конференции.

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# Хоккей # Илья Соловьев # Данила Климович # Фотофакт

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