Данила Климович признан первой звездой матча в НХЛ

Счет в этом поединке уже на третьей минуте открыл белорусский форвард гостей Егор Сидоров. Он также исполнил два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности 0. Нападающий победителей Данила Климович восстановил равновесие на 10-й минуте, а затем записал в свой актив и результативную передачу. У Климовича в этой встрече два балла, пять бросков в створ ворот и показатель полезности +1. Он признан первой звездой матча.