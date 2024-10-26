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Данила Климович признан первой звездой матча в НХЛ

26 октября 2024 10:40
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«Абботсфорд» дома взял верх над «Сан-Диего» (3:1) в регулярном чемпионате АХЛ, рассказали в программе «СТВ-спорт».

Данила Климович признан первой звездой матча в НХЛ-1

Счет в этом поединке уже на третьей минуте открыл белорусский форвард гостей Егор Сидоров. Он также исполнил два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности 0. Нападающий победителей Данила Климович восстановил равновесие на 10-й минуте, а затем записал в свой актив и результативную передачу. У Климовича в этой встрече два балла, пять бросков в створ ворот и показатель полезности +1. Он признан первой звездой матча.

# Данила Климович # Хоккей

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