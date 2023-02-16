Прямой эфир

Белорусы Климович и Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ

16 февраля 2023 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы Данила Климович и Владислав Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы Климович и Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ-1

На счету исполнителей по результативной передаче. Климович помог «Абботсфорду» обыграть «Калгари» – 4:2. В сезоне у нападающего 22 очка в 44 матчах. А «Тусон» уступил «Коачелле». Защитник Колячонок сделал голевой пас. Нужно отметить, что бомбардирские баллы он набирает в третьем кряду противостоянии.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Владислав Колячонок # Данила Климович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо-Шинник» проиграл подмосковному «Атланту» в МХЛ
16 февраля 2023 10:03

«Динамо-Шинник» проиграл подмосковному «Атланту» в МХЛ

Волейбол. «Строитель» на выезде уступил «Уралу» в российской Суперлиге
15 февраля 2023 18:16

Волейбол. «Строитель» на выезде уступил «Уралу» в российской Суперлиге

«Важно было сохранить спокойствие». Вудкрофт прокомментировал победу минского «Динамо» над «Барысом» в КХЛ
15 февраля 2023 18:06

«Важно было сохранить спокойствие». Вудкрофт прокомментировал победу минского «Динамо» над «Барысом» в КХЛ