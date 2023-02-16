Белорусы Климович и Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ

Белорусы Данила Климович и Владислав Колячонок отметились результативными действиями в АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На счету исполнителей по результативной передаче. Климович помог «Абботсфорду» обыграть «Калгари» – 4:2. В сезоне у нападающего 22 очка в 44 матчах. А «Тусон» уступил «Коачелле». Защитник Колячонок сделал голевой пас. Нужно отметить, что бомбардирские баллы он набирает в третьем кряду противостоянии.