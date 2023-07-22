Данила Климович и Коннор Бедард участвуют в лагере развития канадского «Ванкувера»

Белорус Данила Климович продолжает участвовать в лагере развития «Ванкувера». Наш форвард действует в первом звене, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А его партнером является Коннор Бедард.

Представителя «Чикаго» называют едва ли не лучшим молодым хоккеистом на планете. На сборы приглашены только лучшие исполнители с элитными навыками. Акцент в тренировочном процессе сделан на взрывную скорость, обманные движения и обращение с клюшкой. Кроме занятий на льду, хоккеисты также проводят мини-матчи в формате 3 на 3.