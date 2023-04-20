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Колячонок забросил шайбу в первом матче плей-офф

20 апреля 2023 13:22
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Стартовал плей-офф в Американской хоккейной лиге. На стадии 1/16 финала команды проводят серии до двух побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Колячонок забросил шайбу в первом матче плей-офф-1

«Тусон», за который выступает белорус Владислав Колячонок, в первом матче на выезде разгромно проиграл «Коачелле» (1:5). Единственную шайбу в составе гостей в конце третьего периода забросил наш защитник. Кроме этого, он шесть раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности +1. Всего же в регулярном чемпионате у Колячонка был 21 балл. Еще один белорус Данила Климович сыграл за «Абботсфорд», который дома обыграл «Бейкерсфилд» (3:0), но результативными действиями не отметился.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Данила Климович # Фотофакт

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