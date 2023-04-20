Колячонок забросил шайбу в первом матче плей-офф

«Тусон», за который выступает белорус Владислав Колячонок, в первом матче на выезде разгромно проиграл «Коачелле» (1:5). Единственную шайбу в составе гостей в конце третьего периода забросил наш защитник. Кроме этого, он шесть раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности +1. Всего же в регулярном чемпионате у Колячонка был 21 балл. Еще один белорус Данила Климович сыграл за «Абботсфорд», который дома обыграл «Бейкерсфилд» (3:0), но результативными действиями не отметился.