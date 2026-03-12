Белорусский форвард Данила Климович стал первой звездой матча АХЛ

Яркий матч в Американской хоккейной лиге провел Данила Климович. Форвард стал главным творцом победы «Абботсфорда» над «Манитобой Мус» – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую шайбу белорус забросил на 17-й минуте, реализовав большинство. А затем отличился и в равных составах, оформив дубль. Показатель полезности составил «+1». Впоследствии игрока признали первой звездой.

Данила Климович, игрок ХК «Абботсфорд»:

Это была хорошая работа. Отличная победа. Много пользы принесли наши перехваты. Рад, что забросил. Второй мой гол очень помог. Был отличный пас от партнера. Мне осталось только забить. Всегда стараюсь делать все, что от меня зависит, выполнять установку. Начал много подключаться к атаке. Постараемся побеждать в каждой игре.

В текущем сезоне Климович провел 50 встреч, в которых набрал 24 очка. Это по 12 голов и ассистов. В плей-офф «Абботсфорд», скорее всего, не попадет.