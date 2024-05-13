Хоккей. Белорус Данила Климович вызван в основу «Ванкувера» из АХЛ

Нападающий не играл в АХЛ с 6 марта, у него 4 балла в 24 встречах регулярного чемпионата, в плей-офф он на льду не появлялся. Напомним, ранее состав основной команды пополнил еще один белорус, голкипер Никита Толопило. Сейчас во втором раунде Кубка Стенли счет серии «Ванкувера» и «Эдмонтона» равный – 1-1.