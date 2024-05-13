Прямой эфир

Хоккей. Белорус Данила Климович вызван в основу «Ванкувера» из АХЛ

13 мая 2024 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский форвард «Абботсфорда» Данила Климович получил вызов в основной состав «Ванкувера», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорус Данила Климович вызван в основу «Ванкувера» из АХЛ-1

Нападающий не играл в АХЛ с 6 марта, у него 4 балла в 24 встречах регулярного чемпионата, в плей-офф он на льду не появлялся. Напомним, ранее состав основной команды пополнил еще один белорус, голкипер Никита Толопило. Сейчас во втором раунде Кубка Стенли счет серии «Ванкувера» и «Эдмонтона» равный – 1-1.

# Хоккей # Данила Климович

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 теннисного турнира категории 1000 в Риме
13 мая 2024 11:23

Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 теннисного турнира категории 1000 в Риме

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили новополоцкий «Нафтан» в матче ЧБ
13 мая 2024 11:20

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили новополоцкий «Нафтан» в матче ЧБ

Как подготовиться к тренировке и чем полезна скандинавская ходьба? Интервью с тренером по ОФП
12 мая 2024 19:29

Как подготовиться к тренировке и чем полезна скандинавская ходьба? Интервью с тренером по ОФП

В Раубичах проходит ветеранский турнир по настольному теннису памяти Ефремова
11 мая 2024 18:05

В Раубичах проходит ветеранский турнир по настольному теннису памяти Ефремова

Хоккеисты сборной Беларуси завершили хоккейный сезон поражением от «России 25»
11 мая 2024 17:51

Хоккеисты сборной Беларуси завершили хоккейный сезон поражением от «России 25»

«Калгари» Ильи Соловьёва завершил борьбу в Кубке Колдера
11 мая 2024 17:36

«Калгари» Ильи Соловьёва завершил борьбу в Кубке Колдера

Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу над краснодарским «Динамо»
11 мая 2024 17:35

Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу над краснодарским «Динамо»

Саснович завершила борьбу на турнире в Риме, а Герасимов пробился в финал в Китае
11 мая 2024 17:34

Саснович завершила борьбу на турнире в Риме, а Герасимов пробился в финал в Китае

Футболисты «Сморгони» обыграли «Витебск» на старте 8-го тура чемпионата Беларуси
11 мая 2024 17:33

Футболисты «Сморгони» обыграли «Витебск» на старте 8-го тура чемпионата Беларуси

Борец греко-римского стиля Павел Глинчук завоевал олимпийскую лицензию
11 мая 2024 17:31

Борец греко-римского стиля Павел Глинчук завоевал олимпийскую лицензию

«Шахтёр» и «Энергия» продолжают борьбу за золото чемпионата Беларуси по волейболу
10 мая 2024 20:29

«Шахтёр» и «Энергия» продолжают борьбу за золото чемпионата Беларуси по волейболу

Баскетболистки «Олимпии» стали бронзовыми призёрами чемпионата Беларуси
10 мая 2024 20:11

Баскетболистки «Олимпии» стали бронзовыми призёрами чемпионата Беларуси