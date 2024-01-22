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Данила Климович забросил первую шайбу в сезоне

22 января 2024 10:31
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Данила Климович открыл счет голам в Американской хоккейной лиге. Форвард «Абботсфорда» принял участие в победе над «Сан-Диего» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данила Климович забросил первую шайбу в сезоне-1

Наш соотечественник стал автором третьей шайбы своего коллектива. Данное результативное действие стало юбилейным, 50-м в АХЛ. Теперь у белоруса 26+24 в лиге. А в конкретном противостоянии Климович нанес четыре броска и заработал коэффициент полезности +1. В сезоне он имеет 1+2.

Данила Климович забросил первую шайбу в сезоне-4

Егор Сидоров набрал очередной бомбардирский бал в Западной хоккейной лиге. Его голевая передача помогла «Саскатуну» разгромить «Эдмонтон» – 4:1. Наш форвард оказался причастен к четвертому взятию неприятельских ворот. Статистика белоруса радует глаз. В 42-х поединках он забил 35 голов и 22 раза ассистировал партнерам. Сидоров второй бомбардир клуба и второй же снайпер всей лиги. А его команда занимает первое место в сводном реестре.

# Хоккей # Данила Климович # Егор Сидоров

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