Данила Климович забросил первую шайбу в сезоне

Данила Климович открыл счет голам в Американской хоккейной лиге. Форвард «Абботсфорда» принял участие в победе над «Сан-Диего» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Данила Климович открыл счет голам в Американской хоккейной лиге. Форвард «Абботсфорда» принял участие в победе над «Сан-Диего» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш соотечественник стал автором третьей шайбы своего коллектива. Данное результативное действие стало юбилейным, 50-м в АХЛ. Теперь у белоруса 26+24 в лиге. А в конкретном противостоянии Климович нанес четыре броска и заработал коэффициент полезности +1. В сезоне он имеет 1+2.
Егор Сидоров набрал очередной бомбардирский бал в Западной хоккейной лиге. Его голевая передача помогла «Саскатуну» разгромить «Эдмонтон» – 4:1. Наш форвард оказался причастен к четвертому взятию неприятельских ворот. Статистика белоруса радует глаз. В 42-х поединках он забил 35 голов и 22 раза ассистировал партнерам. Сидоров второй бомбардир клуба и второй же снайпер всей лиги. А его команда занимает первое место в сводном реестре.