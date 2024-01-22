Данила Климович забросил первую шайбу в сезоне

Данила Климович открыл счет голам в Американской хоккейной лиге. Форвард «Абботсфорда» принял участие в победе над «Сан-Диего» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш соотечественник стал автором третьей шайбы своего коллектива. Данное результативное действие стало юбилейным, 50-м в АХЛ. Теперь у белоруса 26+24 в лиге. А в конкретном противостоянии Климович нанес четыре броска и заработал коэффициент полезности +1. В сезоне он имеет 1+2.