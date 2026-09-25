Новости по тегу #Биньямин Нетаньяху

Политик продемонстрировал пейджер во время выступления на ГА ООН.
О письме сообщает Управление по коммуникациям при администрации президента Турции.
После очередного обмена ударами премьер-министр Израиля вновь заявил, что военная операция будет продолжена.
«У Ирана все еще есть значительные возможности причинить нам вред, и мы тоже к этому подготовились».
Премьер-министр заявил, что Израиль не прекратит войну до полной победы.
По условиям договора, который заключили стороны, обмен пленными должен состояться уже 19 января. Израиль пообещал освободить почти 2 тысячи заключенных.
Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступления.
Они обвиняют премьер-министра в политических играх, которые подвергают опасности жизни заложников, захваченных боевиками ХАМАС. Для разгона митингующих полиция применила водометы.
Нетаньяху принял решение назначить на пост главы Минобороны Израиля главу МИД государства Исраэля Каца.
В Париже напомнили Нетаньяху о создании Израиля указом Организации Объединенных Наций.
В ночь на среду Иран нанёс массированный удар по территории Израиля. Премьер Нетаньяху пообещал «жёсткий ответ». Иранский МИД предупредил, что в случае новых атак возмездие будет ещё более мощным. Кажется, стороны зашли в тупик и готовы окончательно погрузиться в пучину кровавых сражений.
Нетаньяху сделал заявление.
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