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Новости по тегу #Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху продемонстрировал пейджер на ГА ООН
25 сентября 2026 10:24

Нетаньяху продемонстрировал пейджер на ГА ООН

Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп с призывом помочь детям Газы
24 августа 2025 08:49

Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп с призывом помочь детям Газы

Иран пригрозил опасными последствиями, если США присоединятся к ударам Израиля по стране
21 июня 2025 16:52

Иран пригрозил опасными последствиями, если США присоединятся к ударам Израиля по стране

Нетаньяху: эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется
13 июня 2025 07:47

Нетаньяху: эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется

Нетаньяху анонсировал операцию для полного разгрома ХАМАС в Газе
13 мая 2025 12:50

Нетаньяху анонсировал операцию для полного разгрома ХАМАС в Газе

Нетаньяху: перемирия не будет, пока ХАМАС не предоставит полный список заложников для обмена
19 января 2025 07:37

Нетаньяху: перемирия не будет, пока ХАМАС не предоставит полный список заложников для обмена

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
21 ноября 2024 13:51

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

В Израиле прошли протесты против увольнения министра обороны
06 ноября 2024 08:25

В Израиле прошли протесты против увольнения министра обороны

Главу Минобороны Израиля Галанта отправили в отставку
06 ноября 2024 05:59

Главу Минобороны Израиля Галанта отправили в отставку

Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН
16 октября 2024 06:53

Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Грядёт ли большая война на Ближнем Востоке? Заявления политиков
06 октября 2024 17:08

Грядёт ли большая война на Ближнем Востоке? Заявления политиков

Израиль обещает ответить на удары Тегерана по своей территории
02 октября 2024 08:00

Израиль обещает ответить на удары Тегерана по своей территории