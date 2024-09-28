В Ливане убит лидер «Хезболлы» – Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН

Самой обсуждаемой новостью последних часов в мировых СМИ стало известие об убийстве в Ливане лидера шиитской группировки «Хезболла». После громкого заявления израильской армии о его ликвидации, эту информацию официально подтвердили в самом движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом Израиль решил оправдать беспрецедентный обстрел Бейрута, который не прекращался последние двое суток. Ведь, как сообщили в ЦАХАЛ, целью этого самого масштабного за последний год обстрела, помимо объектов «Хезболлы», была как раз штаб-квартира движения и именно его лидер.

Для этого израильские ВВС сбросили на жилые кварталы Бейрута около 100 бомб, оставив после себя разрушения, пожары и жертвы. Их точное количество пока неизвестно, все еще идет разбор завалов. Однако вряд ли достижение этой цели остановит Израиль. Похоже, атаки будут продолжаться и дальше. Подтверждением этому стало выступление премьера страны Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке. Он использовал высокую во всех смыслах трибуну организации, которая борется за мир, для объявления войны.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

Я пришел сюда сегодня, чтобы сказать: хватит. Мы не потерпим, чтобы армия террористов обосновалась на нашей северной границе и могла устроить еще одну бойню в стиле 7 октября. Пока «Хезболла» выбирает путь войны, у Израиля нет выбора. И Израиль имеет полное право устранить эту угрозу и безопасно вернуть наших граждан в свои дома. И это именно то, что мы делаем.