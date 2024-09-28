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В Ливане убит лидер «Хезболлы» – Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН

28 сентября 2024 16:40
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Самой обсуждаемой новостью последних часов в мировых СМИ стало известие об убийстве в Ливане лидера шиитской группировки «Хезболла». После громкого заявления израильской армии о его ликвидации, эту информацию официально подтвердили в самом движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом Израиль решил оправдать беспрецедентный обстрел Бейрута, который не прекращался последние двое суток. Ведь, как сообщили в ЦАХАЛ, целью этого самого масштабного за последний год обстрела, помимо объектов «Хезболлы», была как раз штаб-квартира движения и именно его лидер.

В Ливане убит лидер «Хезболлы» – Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН-2

Для этого израильские ВВС сбросили на жилые кварталы Бейрута около 100 бомб, оставив после себя разрушения, пожары и жертвы. Их точное количество пока неизвестно, все еще идет разбор завалов. Однако вряд ли достижение этой цели остановит Израиль. Похоже, атаки будут продолжаться и дальше.

Подтверждением этому стало выступление премьера страны Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке. Он использовал высокую во всех смыслах трибуну организации, которая борется за мир, для объявления войны.

В Ливане убит лидер «Хезболлы» – Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН-4

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:
Я пришел сюда сегодня, чтобы сказать: хватит. Мы не потерпим, чтобы армия террористов обосновалась на нашей северной границе и могла устроить еще одну бойню в стиле 7 октября. Пока «Хезболла» выбирает путь войны, у Израиля нет выбора. И Израиль имеет полное право устранить эту угрозу и безопасно вернуть наших граждан в свои дома. И это именно то, что мы делаем.

В Ливане убит лидер «Хезболлы» – Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН-6

Правда, воинственная речь премьер-министра произвела впечатление далеко не на всех, и не все дослушали ее до конца. Перед выступлением главы израильского кабмина несколько делегаций демонстративно покинули зал заседаний Генассамблеи и даже освистали политика. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Сказать, что она накаленная, – не сказать ничего. В любой момент конфликт может выйти из-под контроля и принять другие, более страшные формы.

Очень болезненно к новости о смерти лидера «Хезболлы» отнесся Тегеран. Духовный лидер Ирана заявил, что Израиль пожалеет об атаках на Ливан. Последуют ли за этими угрозами какие-либо военные шаги, пока неизвестно.

# Международная политика # Израиль # Биньямин Нетаньяху

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