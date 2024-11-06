В Израиле прошли протесты против увольнения министра обороны

Громкие перестановки произошли в израильском правительстве. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неожиданно отправил в отставку министра обороны. Причиной громкого кадрового решения стал кризис доверия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Громкие перестановки произошли в израильском правительстве. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неожиданно отправил в отставку министра обороны. Причиной громкого кадрового решения стал кризис доверия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конфликты между премьером и главой военного ведомства вспыхивали неоднократно из-за разных взглядов на войну против ХАМАС в секторе Газа и группировкой «Хезболлах» в Ливане. Но, несмотря на это, Нетаньяху до сих пор избегал увольнения Галанта. Теперь его сменит министр иностранных дел Исраэль Кац. Однако эта отставка имела громкие последствия. Тысячи израильтян в знак протеста против этого решения вышли на улицы Тель-Авива. Они обвиняют премьер-министра в политических играх, которые подвергают опасности жизни заложников, захваченных боевиками ХАМАС. Для разгона митингующих полиция применила водометы.