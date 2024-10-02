Израиль обещает ответить на удары Тегерана по своей территории

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ракетная атака Ирана в направлении израильской территории – «большая ошибка», пишет ТАСС.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ракетная атака Ирана в направлении израильской территории – «большая ошибка», пишет ТАСС.
Нетаньяху заявил, что действия Тегерана были ошибочны. А Тель-Авив, защищая себя, будет мстить своим врагам. «кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул премьер.
В своем обращении Нетаньяху отметил, что ПВО Израиля предотвратила атаку. Израильский премьер также поблагодарил Вашингтон за поддержку.