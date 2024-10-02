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Израиль обещает ответить на удары Тегерана по своей территории

02 октября 2024 08:00
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По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ракетная атака Ирана в направлении израильской территории – «большая ошибка», пишет ТАСС.

Нетаньяху заявил, что действия Тегерана были ошибочны. А Тель-Авив, защищая себя, будет мстить своим врагам. «кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул премьер.

В своем обращении Нетаньяху отметил, что ПВО Израиля предотвратила атаку. Израильский премьер также поблагодарил Вашингтон за поддержку.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху

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