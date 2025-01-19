Нетаньяху: перемирия не будет, пока ХАМАС не предоставит полный список заложников для обмена

Вступление в силу режима прекращения огня на Ближнем Востоке затягивается. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о перемирии не будет реализовано, пока ХАМАС не предоставит полный список заложников для обмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в нем 30 имен вместо 33-х.

ХАМАС между тем утверждает, что задержка со списком связана с техническими причинами. Напомним, по условиям договора, который заключили стороны, обмен пленными должен состояться уже 19 января. Израиль пообещал освободить почти 2 тысячи заключенных. Несмотря на политические тонкости, армия Израиля уже начала вывод техники и уходит из города Рафах на юге сектора Газа.