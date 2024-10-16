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Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

16 октября 2024 06:53
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Президентом Франции Эммануэлем Макроном было отмечено, что в Тель-Авиве должны помнить о том, как был создан Израиль, пишет РИА Новости.

Макрон ранее высказался, что необходимо прекратить поставки вооружения Израилю, чтобы была возможность урегулировать ситуацию в секторе Газа. Данное заявление вызвало напряжение в отношениях Парижа и Тель-Авива.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», – подчеркнул Макрон в ходе закрытого совета министров 15 октября текущего года.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон # Биньямин Нетаньяху

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