Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Президентом Франции Эммануэлем Макроном было отмечено, что в Тель-Авиве должны помнить о том, как был создан Израиль, пишет РИА Новости.
Президентом Франции Эммануэлем Макроном было отмечено, что в Тель-Авиве должны помнить о том, как был создан Израиль, пишет РИА Новости.
Макрон ранее высказался, что необходимо прекратить поставки вооружения Израилю, чтобы была возможность урегулировать ситуацию в секторе Газа. Данное заявление вызвало напряжение в отношениях Парижа и Тель-Авива.
«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», – подчеркнул Макрон в ходе закрытого совета министров 15 октября текущего года.