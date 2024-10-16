Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН

Президентом Франции Эммануэлем Макроном было отмечено, что в Тель-Авиве должны помнить о том, как был создан Израиль, пишет РИА Новости.

Макрон ранее высказался, что необходимо прекратить поставки вооружения Израилю, чтобы была возможность урегулировать ситуацию в секторе Газа. Данное заявление вызвало напряжение в отношениях Парижа и Тель-Авива.