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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

21 ноября 2024 13:51
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Международным уголовным судом выданы ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта, пишет РИА Новости.

Сообщается, что данные меры вызваны фактом проведения операции на территории сектора Газа. Ордера на арест Галланта и Нетаньяху выданы «за преступления против человечности и военные преступления».

В МУС также отметили, что Израиль может не признавать юрисдикцию МУС, потому что суд вправе реализовать свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху

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