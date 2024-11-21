Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

Международным уголовным судом выданы ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта, пишет РИА Новости.

Сообщается, что данные меры вызваны фактом проведения операции на территории сектора Газа. Ордера на арест Галланта и Нетаньяху выданы «за преступления против человечности и военные преступления».

В МУС также отметили, что Израиль может не признавать юрисдикцию МУС, потому что суд вправе реализовать свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины.