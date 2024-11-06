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Главу Минобороны Израиля Галанта отправили в отставку

06 ноября 2024 05:59
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В Тель-Авиве приняли решение об увольнении Йоава Галанта с поста министра обороны Израиля, пишет ТАСС.

По заявлению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, новым главой Министерства обороны Израиля станет глава МИД Исраэль Кац. Нетаньяху объяснил, что с некоторых пор наблюдается отсутствие доверительных взаимоотношений между ним и Галантом.

«Кризис доверия, который постепенно развернулся между мной и министром обороны, стал достоянием общественности», – подчеркнул премьер-министр Израиля. Он также добавил, что сведения о данном «кризисе доверия» дали возможность третьим сторонам извлечь выгоду.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху # Йоав Галант

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