Главу Минобороны Израиля Галанта отправили в отставку

В Тель-Авиве приняли решение об увольнении Йоава Галанта с поста министра обороны Израиля, пишет ТАСС.

По заявлению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, новым главой Министерства обороны Израиля станет глава МИД Исраэль Кац. Нетаньяху объяснил, что с некоторых пор наблюдается отсутствие доверительных взаимоотношений между ним и Галантом.

«Кризис доверия, который постепенно развернулся между мной и министром обороны, стал достоянием общественности», – подчеркнул премьер-министр Израиля. Он также добавил, что сведения о данном «кризисе доверия» дали возможность третьим сторонам извлечь выгоду.