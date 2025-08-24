Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп с призывом помочь детям Газы

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган направила в адрес первой леди США Мелании Трамп письмо, содержащее просьбу призвать премьер-министра государства Израиль Биньямина Нетаньяху остановить проведение военной операции на территории сектора Газа, где численность погибших несовершеннолетних – более 18 000. Об этом пишет РИА Новости.

В тексте обращения Эмине Эрдоган упоминает, что при общении с Трамп 6 лет назад обратила внимание на ее моральную чувствительность, которая вновь нашла отражение в письме супруги американского лидера президенту РФ Владимиру Путину.

Эрдоган подчеркивает, что по данным ООН каждые 45 минут в анклаве умирает один ребенок, район стал «детским кладбищем».

«Лишены смеха не только украинские дети, дети в Палестине также заслуживают веселья, свободы, достойного будущего», – акцентирует внимание в письме Эмине Эрдоган.

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