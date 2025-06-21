Иран пригрозил опасными последствиями, если США присоединятся к ударам Израиля по стране

К ситуации на Ближнем Востоке. С минувшей ночи Иран и Израиль вновь наносят взаимные удары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волна атак возобновилась после заявления Тегерана, что Исламская Республика не будет вести никаких мирных переговоров, пока подвергается агрессии.

Вслед за этим заявлением иранская армия выпустила по израильской территории около 30 баллистических ракет. Основной удар пришелся на центральную часть еврейского государства. В Хайфе один из снарядов упал на парковку возле торгового центра, пострадали как минимум 20 человек.

В ответ израильская армия объявила о начале новой серии атак. ЦАХАЛ нанес удар по ядерному объекту в Исфахане, одному из крупнейших в стране, но утечки опасных материалов не произошло. В результате бомбежки погибли около 20 военнослужащих. В том числе два командира Корпуса стражей Исламской революции. На этом фоне премьер-министр Израиля вновь заявил, что военная операция будет продолжена.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: Атаки продлятся столько, сколько потребуется, потому что мы сталкиваемся с экзистенциальной опасностью. Иран не может иметь ядерного оружия. Такова цель действий Израиля – спасти себя от иранской угрозы уничтожения. Но, делая это, мы спасаем и себя, и многие страны.

Конфликт имеет все шансы стать затяжным, однако эксперты отмечают, что ход событий могут переломить Соединенные Штаты. Все ждут, что предпримет Дональд Трамп. Существует несколько вариантов развития ситуации. Например, Вашингтон может встать на сторону Израиля и принудить Тегеран к миру путем грубой силы. Или же глава Белого дома попытается найти дипломатический выход из ситуации. Американский лидер сообщил, что ему нужно время на принятие окончательного решения.

Дональд Трамп, президент США:

Я не могу вам сказать, решу ли я наносить удары по Ирану. Мне нужно посмотреть, что еще может произойти. Я знаю, что Иран хочет говорить о мире с нами. А не с Европой или Израилем.

Хотя решение еще не принято, в район Ближнего Востока продолжают прибывать подразделения Вооруженных сил США, включая авианосцы. В связи с этим иранский МИД 21 июня опубликовал заявление, в котором пригрозил, что если США присоединятся к ударам Израиля по Ирану, то опасные последствия такого шага будут ощущаться повсеместно.