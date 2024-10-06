Грядёт ли большая война на Ближнем Востоке? Заявления политиков

Нового генсека НАТО Марка Рютте можно назвать другом Израиля и лично Нетаньяху. Будучи премьером Нидерландов, он наносил визиты солидарности в Израиль и уже показал готовность финансировать конфликт на Ближнем Востоке, где ситуация выходит из-под контроля, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ливанские СМИ и местные жители в соцсетях публикуют кадры ночных взрывов в Бейруте. Армия Израиля нанесла новые удары по южному пригороду столицы Ливана. В результате в городе начались массовые пожары. Были повреждены важные здания и крупные объекты инфраструктуры. А в центральной части Газы Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по школе и мечети. По последним данным, в результате атаки погибли 24 человека, более 90 получили ранения. Командование ЦАХАЛ утверждает, что в атакованных зданиях располагались командные центры палестинского движения ХАМАС. Регион переживает очередной виток эскалации. В ночь на среду Иран нанес массированный удар по территории Израиля. Премьер Нетаньяху пообещал «жесткий ответ». Иранский МИД предупредил, что в случае новых атак возмездие будет еще более мощным. Кажется, стороны зашли в тупик и готовы окончательно погрузиться в пучину кровавых сражений. Когда спадет напряжение на Ближнем Востоке или ситуация будет только ухудшаться, разбирались наши корреспонденты.

В Израиле несколько раз в день звучат сирены тревоги, а столица Ливана охвачена дымом, за которым скрылись даже многоэтажки. Почти неделю армия еврейского государства ЦАХАЛ продолжает бои с ливанской группировкой «Хезболла».

Андреас Криг, профессор Королевского колледжа (Британия):

Мы находимся в очень драматичной ситуации. У «Хезболлы» нет авиации, у них нет настоящих военно-воздушных сил. А Израиль полностью доминирует в воздушном пространстве. Ударной силой Израиля действительно остается авиация – каждый день города Ливана подвергаются десяткам авианалетов. Погибших уже не счесть, как и раненых. Медучреждения страны переполнены. Размещают людей даже в коридорах. Случайными жертвами становятся гражданские. При этом ЦАХАЛ уверяет, что атакует исключительно военные цели, и свои удары называет точечными.

Нухад Чайб, житель Ливана:

Мы живы, но не знаем, надолго ли. Когда ракеты поразят тебя и твою семью? Слово «безопасность» стало редким, безопасность трудно найти в Ливане сейчас. Израиль расширяет военное вторжение на юге Ливана, и десятки тысяч людей спешат покинуть страну, ведь их дом стал зоной боевых действий. Среди спасающихся от войны много и европейцев. Их эвакуируют на родину. Острая фаза ближневосточного конфликта вызывает опасения у ЕС. В Евросоюзе боятся новой волны миграционного кризиса.

Гиоргос Сеиб, житель Греции:

Я был в Ливане, но хотел вернуться домой. Но ближайший рейс был только через 10 дней, самолеты переполнены. Хорошо, что греческие власти организовали эвакуацию. Я не имею отношения к войне.

А кто имеет? Как красная тряпка для быка, покоя Израилю не дает «Хезболла». По форме – партизанские отряды с сетевой структурой. По сути – реальная власть в Ливане. Но не только в нем. В ответ на убийство лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Под огнем оказался Тель-Авив и другие города. Это стало очередным витком эскалации в регионе. 1 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории Израиля. СМИ сообщали о пяти сотнях выпущенных ракет. Иерусалим заявлял о перехвате большинства из них. Но эти кадры подтверждают обратное: многие ракеты все же достигли земли. Израиль обещал ответить Ирану. И после этого заявления, кажется, замер весь мир. Ближний Восток в который раз оказался на грани полномасштабной войны.