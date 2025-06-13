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Нетаньяху: эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется

13 июня 2025 07:47
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Внимание мировой общественности вновь приковано к Ближнему Востоку. Утром 13 июня Израиль нанес масштабные удары по иранским городам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху: эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется-2

Израильский премьер-министр – Биньямин Нетаньяху объявил, что цель операции – нанести ущерб ядерной инфраструктуре и военному потенциалу Ирана. По его словам, у Тегерана достаточно ресурсов для изготовления как минимум 10 атомных бомб.

Нетаньяху: эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется-4

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:
Эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока мы не выполним миссию – отразить угрозу уничтожения, которая нависла над нашими головами. У Ирана все еще есть значительные возможности причинить нам вред, и мы тоже к этому подготовились.

Удары были нанесены по трем городам. В том числе Тегерану. Два взрыва прогремели на важнейшем объекте ядерной программы Ирана – в Натанзе, сообщается о погибших высокопоставленных офицерах. Тегеран пообещал нанести мощный ответный удар и уже запустил в направлении Израиля более сотни беспилотников. В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, прекращены занятия в школах, ведется подготовка медучреждений. В ООН призвали Иран и Израиль к максимальной сдержанности.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху # Конфликт на Ближнем Востоке

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