Впереди олимпийский год – как будут готовиться белорусские биатлонисты? Интервью с тренерским штабом

Белорусские биатлонисты успешно завершили зимний сезон и вернулись на Родину. Конечно, пора передохнуть и с новыми силами стартовать. Впереди летняя подготовка, май не за горами. В соревновательном календаре первый этап Кубка Содружества на лыжероллерах, который пройдет с 2 по 7 сентябре в Сочи. Пока главные герои года распаковывают чемоданы, чехлят лыжи и проверяют на прочность силиконовые колеса, тренерский штаб взялся за голову и проводит мозговой штурм. Ведь впереди олимпийский год. И хотя пока международная федерация безмолвствует, наши ребята четко следуют графику четырехлетия. В студии программы «Спорттаймер» Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону, и Роман Малуха, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Насколько довольны результатом этого сезона? Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону:

Безусловно, получилось удивительным образом выступить на главном старте сезона, это радует. Но в целом все равно всегда есть нюансы, которые хочется совершенствовать, которые хочется еще развивать и стремиться все больше и больше вперед. Поэтому какой-то такой конкретной оценки я не могу дать. Юлия Силипицкая:

А вы? Больше доволен или не очень доволен? Роман Малуха, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону:

Доволен. Юлия Силипицкая:

Вот у вас, девчонки, есть специфика, помимо науки? Роман Малуха:

Когда молодые матери кормят, кормят еще своих детей, это дополнительная нагрузка, дополнительный стресс, где-то им приходится отказываться в потреблении питательных веществ. Юлия Силипицкая:

То есть они у вас на диете сидят?

Роман Малуха:

Грубо говоря, это не так, что на диете сидят. Просто они должны себя ограничивать и грамотно знать, что им можно, что им нельзя скушать. Юлия Силипицкая:

Вы насколько с ними разговариваете по душам? Роман Малуха:

Всегда надо жить командой и каждым спортсменом, потому что у каждого есть свои переживания, у каждого есть свои стремления. Естественно, цель у всех одна — это достижение максимального результата, реализация своего потенциала. У нас спортсмены дисциплинированные. Юлия Силипицкая:

Вот я и хотела спросить, на чем основывается ваша методика? Вы довольны результатом? Роман Малуха:

Динара показала замечательный сезон. Она практически не выпала из топ-10. Невероятно стабильно его прошла. Она вернулась на свой высокий уровень. Юлия Силипицкая:

То есть она может сейчас бежать точно так же, как она бежала в 2018-м? Или она может бежать лучше и стрелять точно так же? Роман Малуха:

Если мы берем стрелковую составляющую, то ее сезон 2020-2021 года процент стрельбы составлял 88 %. Предыдущий, 2022-2023, до ухода в декретный отпуск, 87 %. И на данный момент 87 %. Поэтому я могу говорить, что она вернулась. Это прекрасный уровень и поддерживает свою стабильность. Юлия Силипицкая:

Но помимо нее у вас еще достаточно много девочек. Роман Малуха:

У Анны Солы, скажем откровенно, не сильно сложился сезон в связи со стрелковой составляющей. Немножко не получилось, но зная характер Анны, зная ее боеспособность, насколько она может реализовать себя… Она была на лидирующих позициях в плане чистого хода, стрелковой составляющей ей не хватало. Она завоевала 11 медалей. Юлия Силипицкая:

Роман, помимо Смольского и Димы Лазовского, у нас еще новые фамилии появились в топе призовом. Это и Данилов, да, это и Авсеенко, это и Паша Белько. Из них уже практически получается вторая у вас эстафета мужская.