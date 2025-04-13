Впереди олимпийский год – как будут готовиться белорусские биатлонисты? Интервью с тренерским штабом
Белорусские биатлонисты успешно завершили зимний сезон и вернулись на Родину. Конечно, пора передохнуть и с новыми силами стартовать. Впереди летняя подготовка, май не за горами. В соревновательном календаре первый этап Кубка Содружества на лыжероллерах, который пройдет с 2 по 7 сентябре в Сочи.
Пока главные герои года распаковывают чемоданы, чехлят лыжи и проверяют на прочность силиконовые колеса, тренерский штаб взялся за голову и проводит мозговой штурм. Ведь впереди олимпийский год. И хотя пока международная федерация безмолвствует, наши ребята четко следуют графику четырехлетия.
В студии программы «Спорттаймер» Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону, и Роман Малуха, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Насколько довольны результатом этого сезона?
Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону:
Безусловно, получилось удивительным образом выступить на главном старте сезона, это радует. Но в целом все равно всегда есть нюансы, которые хочется совершенствовать, которые хочется еще развивать и стремиться все больше и больше вперед. Поэтому какой-то такой конкретной оценки я не могу дать.
Юлия Силипицкая:
А вы? Больше доволен или не очень доволен?
Роман Малуха, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону:
Доволен.
Юлия Силипицкая:
Вот у вас, девчонки, есть специфика, помимо науки?
Роман Малуха:
Когда молодые матери кормят, кормят еще своих детей, это дополнительная нагрузка, дополнительный стресс, где-то им приходится отказываться в потреблении питательных веществ.
Юлия Силипицкая:
То есть они у вас на диете сидят?
Роман Малуха:
Грубо говоря, это не так, что на диете сидят. Просто они должны себя ограничивать и грамотно знать, что им можно, что им нельзя скушать.
Юлия Силипицкая:
Вы насколько с ними разговариваете по душам?
Роман Малуха:
Всегда надо жить командой и каждым спортсменом, потому что у каждого есть свои переживания, у каждого есть свои стремления. Естественно, цель у всех одна — это достижение максимального результата, реализация своего потенциала. У нас спортсмены дисциплинированные.
Юлия Силипицкая:
Вот я и хотела спросить, на чем основывается ваша методика? Вы довольны результатом?
Роман Малуха:
Динара показала замечательный сезон. Она практически не выпала из топ-10. Невероятно стабильно его прошла. Она вернулась на свой высокий уровень.
Юлия Силипицкая:
То есть она может сейчас бежать точно так же, как она бежала в 2018-м? Или она может бежать лучше и стрелять точно так же?
Роман Малуха:
Если мы берем стрелковую составляющую, то ее сезон 2020-2021 года процент стрельбы составлял 88 %. Предыдущий, 2022-2023, до ухода в декретный отпуск, 87 %. И на данный момент 87 %. Поэтому я могу говорить, что она вернулась. Это прекрасный уровень и поддерживает свою стабильность.
Юлия Силипицкая:
Но помимо нее у вас еще достаточно много девочек.
Роман Малуха:
У Анны Солы, скажем откровенно, не сильно сложился сезон в связи со стрелковой составляющей. Немножко не получилось, но зная характер Анны, зная ее боеспособность, насколько она может реализовать себя… Она была на лидирующих позициях в плане чистого хода, стрелковой составляющей ей не хватало. Она завоевала 11 медалей.
Юлия Силипицкая:
Роман, помимо Смольского и Димы Лазовского, у нас еще новые фамилии появились в топе призовом. Это и Данилов, да, это и Авсеенко, это и Паша Белько. Из них уже практически получается вторая у вас эстафета мужская.
Роман Синиченко:
Ну, возможно, и так. Да, действительно, есть прирост определенных позиций, которые мы контролируем. Что касается соревновательной деятельности, действительно наибольший прогресс сейчас по скорости передвижения относительно лидеров. И там отдельный показатель у меня есть как бы не по одному спортсмену лучшему, а по топ-5. Более так, чтобы снивелировать эту всю ситуацию. То есть вот Авсеенко, Белько и относительно прошлого сезона Смольский, кстати, дали наибольшую динамику улучшение скорости.
Что касается стрелковой составляющей, то не все спортсмены выросли относительно прошлого сезона. Ну, тут понятно, об этом всегда говорят, что есть нюансы с отстрелом патронов, с сервисом оружия – со спецификой вида.
Да. Сильный сезон, в плане медальном, намного больше медалей, чем в прошлом году. Например, стабильно выступал Антон, в каждой второй гонке даже больше он брал медалей. От Динары практически не отставал.
Юлия Силипицкая:
Видите, что значит семья?
Роман Синиченко:
Ну да, это тоже важно. А Динара, кстати, из всей нашей команды провела больше всех гонок в сезоне. У нее 34 гонки, а у Антона, например, 33. У ребят поменьше того. Все спортсмены были, за исключением Тулатина Ивана, с медалями в этом сезоне, поэтому это тоже знак качества.
Подробнее в видео.