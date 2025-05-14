Церемония награждения победителей и призёров биатлонного сезона состоялась в Москве

В Москве состоялась церемония вручения призов по итогам биатлонного сезона-2024/2025. В числе лауреатов были и наши спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер национальной команды Беларуси Антон Смольский получил главный трофей – Большой глобус – за викторию в общем зачете Кубка Содружества, а также призы за три малых победы в отдельных дисциплинах: спринте, пасьюте и масс-старте.

Антон Смольский, победитель Кубка Содружества по биатлону в общем зачете:

Конечно, я работаю ежедневно, и те люди, которые присутствуют здесь, именно спортсмены, часть мужской команды Российской Федерации, они для меня всегда были и есть ориентиром. Они основные соперники, и я ни в коем случае не теряю бдительности и работаю над собой, понимая, что они ежедневно также трудятся и хотят победить меня.

Также на сцену вышла и Динара Смольская. Она заняла второе место в общем зачете Кубка Содружества, а также стала обладательницей малого кубка в гонках преследования. Национальная команда по биатлону уже вышла из отпуска и начала подготовку в спорткомплексе «Раубичи» к новому сезону.