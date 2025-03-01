Главный старт сезона – как прошла «Минская лыжня» в Раубичах?

Первый день весны в Раубичах ознаменовался громкими победами. «Минская лыжня – 2025» собрала более 700 человек. Это представители разных организаций и ведомств страны, всего 91 команда. В программе спортивного праздника значились пять дисциплин, где участники боролись в биатлонных эстафетах, а также лыжных гонках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто же стал лучшим и в каких дисциплинах – расскажет Юлия Силипицкая.

Для многих «Минская лыжня» – это главный старт сезона. В Раубичах собрались те, для кого спорт – жизнь. А в плотном графике всегда есть время для занятий. Некоторые участники признаются, что к соревнованиям начали готовиться заранее, еще в первых числах декабря. Ведь дело чести – выступать за родную структуру. Большой праздник начался! В «Раубичах» стартовала «Минская лыжня – 2025». Подробности здесь. Биатлонная эстафета среди силовых министерств и ведомств больше была похожа на профессиональный старт. На огневых рубежах участники все мишени закрывались на раз. Победа досталась еще и самым быстрым, ими оказались представители Министерства внутренних дел.

Николай Громко, старший инспектор Министерства внутренних дел Беларуси:

Мы хорошо подготовили лыжи, у нас хороший тренерский состав, сервисмены есть. Поэтому мы были готовы к такому, неожиданностей никаких не было. А что по конкуренции, то она всегда есть, но с каждым годом наша команда становится все сплоченнее. Девочки на первых двух этапах все решили. Нам просто надо было доехать до финиша. Представители органов государственной власти, 38 команд боролись за пьедестал. И не удивительно, что победа досталась Министерству спорта и туризма. Дорохович о «Минской лыжне»: это праздник для людей, который позволяет получить и здоровье, и эмоции. Подробности здесь.